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立法院關切王義川事件 黃仁勳竟成今日質詢的意外焦點

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院關切王義川事件，黃仁勳竟成今日質詢的意外焦點。(歐新社)
立法院關切王義川事件，黃仁勳竟成今日質詢的意外焦點。(歐新社)

輝達創辦人暨執行長黃仁勳上周來台，所到之處，都引起一陣旋風，今天在立法院質詢現場，黃仁勳的名字也意外成為關注焦點。立法院交通委員會今天針對王義川事件舉行專題報告，質詢過程中，立委除了針對民眾個資運用進行關注之外，也對AI時代，大數據應用是否會對民眾生活產生影響，提出質疑。

民進黨政策會執行長王義川日前參加政論節目，表達可從基地台比對手機訊號，分析參加青鳥行動民眾的個資，各界均關切王義川是否向電信業者取得資料，掌握民眾個資、活動範圍；立法院交通委員會今天找來數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、個人資料保護委員會籌備處及中華電信股份有限公司就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告，並備質詢。

藍綠白立委今日都對民眾個資保護提出相當多疑問，也對電信業者資料究竟如何處理，提出許多疑問；不過，在今日的質詢之中，AI竟成為另外一個關注話題。

民進黨立委蔡其昌指出，人權保障是民進黨很重要的DNA，對他個人而言，這個題目也很重要，最近黃仁勳來台占據了很多版面，如果人權保障跟不上黃仁勳，那麼，AI就有可能是災難。

蔡其昌表示，AI時代，透過大數據資料收集、分析，進一步教會電腦學習人類的一切事物，如果法規對隱私權保障跟不上，那AI是福是禍還在未定之天。他認為，所有的法規、罰則，應該要跟隨科技發展，防範個資外洩、保障人權，政府單位也應該要知道AI發展到什麼程度，這些都不能落後黃仁勳。

個人資料保護委員會籌備處副主任鄭其昀答詢時表示，目前籌備處都有針對相關技術再做觀察，法規、罰則都會重新再來做檢視，預計明年個資保護委員會將會正式掛牌。

蔡其昌說，對岸早已將科技實力秀給大眾看，對岸民眾所有消費者行為，買了什麼東西、資料清清楚楚，走在路上，人臉辨識也清清楚楚；科技發展如此快速，他希望個資保護會趕快成立，同時也要針對AI帶來的人權議題進行關注，AI運用不好，恐怕會是極權主義的溫床，藍綠白都相當重視個資保護，也希望個資相關法令應該要加速進行，對人權保護給予支持。

AI 王義川 黃仁勳

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