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黃仁勳「身分證字號」遭肉搜公開！ 科技專家：輝達法務會收到資料

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黃仁勳「身分證字號」遭肉搜公開！科技專家：輝達法務會收到資料

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長暨創辦人黃仁勳的身分證字號遭肉搜並公開一半，荒唐行徑引發網友群起撻伐。聯合報系資料照 /記者余承翰攝影
輝達執行長暨創辦人黃仁勳的身分證字號遭肉搜並公開一半，荒唐行徑引發網友群起撻伐。聯合報系資料照 /記者余承翰攝影

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳近期因一連串挺台言論，在台灣掀起一陣旋風，不料卻有網友肉搜到黃仁勳的身分證字號，並公開在社群平台，此行徑曝光後，隨即遭廣大網友群起撻伐。對此，科技專家許美華在臉書透露，輝達將把相關肉搜截圖交給公司法務部門處理。

臉書粉絲團「黑夜奇俠」過去曾肉搜網紅星光奈奈的家人，並公開立委徐巧芯私人Line ID，數次躍上媒體版面。他於本月1日又在Threads上公開黃仁勳一半的身分證字號，甚至直批：「黃仁勳父親的祖籍在浙江，他和父親的戶籍都是台北市，既然是A開頭，應該不算是台南出生的吧，如果只有母親是台南人，就算台南人的話，那我也算是台南人了，台媒到底有沒有查證清楚啊？」

此消息一出，立馬引發廣大網友撻伐，「黃仁勳是犯了什麼罪，憑什麼肉搜人家還公布出來」、「公布身分證字號真的很LOW」、「就算只公布一部分，個資就是個資啊」、「媽媽是台南人為什麼不能說是台南人」、「出生地跟登記戶籍的地點可以不一樣呀，我的天」、「字母是報戶口的地方，不是出生地」。

對此，科技專家許美華2日也在臉書發文，痛批該網友肉搜行為，「真的不懂這種肉搜到底要證明什麼，他不是台南人，是台北人？這不就是說，現在制霸AI世界的Jensen黃，在國籍上不只是美國人，也是台灣人嗎？」

許美華也補充，公布他人的身分證字號是違反個資法的，該網友只公開一半身分證字號，恐是在閃躲個資法，且對方目前將臉書、Threads都關閉了，應是擔心違反個資法被告。她最後透露，「NVIDIA的朋友已經來要截圖了，將會交給公司法務部門」。

個資 身分證 黃仁勳

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