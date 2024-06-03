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輝達黃仁勳演講掀熱潮 黃彥男：AI是台灣機會

中央社／ 台北3日電
輝達執行長黃仁勳昨晚在台大綜合體育館舉行演講，數發部長黃彥男（左）、鴻海董事長劉揚偉（中）、華碩董事長施崇棠（右）等人出席聆聽。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
輝達執行長黃仁勳昨晚在台大綜合體育館舉行演講，數發部長黃彥男（左）、鴻海董事長劉揚偉（中）、華碩董事長施崇棠（右）等人出席聆聽。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

輝達執行長黃仁勳2日晚間演講，數發部部長黃彥男到場聆聽，他今天表示，輝達有很大的成長，這也代表台灣的機會，未來數發部會與輝達配合，鼓勵台灣在AI人工智慧的研發及新創、產業發展。

黃仁勳連日在台灣掀起熱潮，2日晚間於台大體育館演講備受矚目，即便下著大雨，鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、美超微執行長梁見後、緯創董事長林憲銘、台達電董事長鄭平、力積電董事長黃崇仁及經濟部長郭智輝、數發部部長黃彥男等都到場聆聽。

黃彥男今天受訪時表示，輝達有很大成長，這代表台灣的機會；黃仁勳昨天特別感謝台灣，未來輝達有很多協助新創、幫助台灣研發的做法，數發部會配合，盡量鼓勵台灣在AI的研發或新創、產業發展。

黃彥男進一步指出，AI可以用來詐騙，但也可以用來偵測詐騙，AI可以作為正向或反向工作，就看怎麼去運用，將來希望用AI技術迅速偵測假訊息及詐騙訊息；此外，AI應用領域廣闊，在天氣研發方面也有幫助，未來氣象預測將會愈來愈準。

生成式AI風潮席捲全球，外界關注數發部如何與產業合作，黃彥男表示，這是未來很重要產業，數發部推動數位經濟產業，一定需要相關技術與大廠支持，會密切與產業合作。

AI 輝達 黃彥男

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