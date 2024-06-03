CEO排排坐 聽教父開講

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
經濟部長郭智輝（右起）、廣達董事長林百里、廣達總經理梁次震等人昨天出席聆聽輝達執行長黃仁勳專講。記者余承翰／攝影
經濟部長郭智輝（右起）、廣達董事長林百里、廣達總經理梁次震等人昨天出席聆聽輝達執行長黃仁勳專講。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日晚上7時在台大綜合體育館發表專題演講，即便昨晚台北陰雨綿綿，仍吸引數千名聽眾提前至少一小時冒雨排隊，就為一睹「AI教父」風采，現場有近4,000人參與，數萬人在線上同步觀看。

輝達執行長黃仁勳昨晚在台大綜合體育館舉行演講，數發部長黃彥男（左）、鴻海董事長劉揚偉（中）、華碩董事長施崇棠（右）等人出席聆聽。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳昨晚在台大綜合體育館舉行演講，數發部長黃彥男（左）、鴻海董事長劉揚偉（中）、華碩董事長施崇棠（右）等人出席聆聽。記者余承翰／攝影

黃仁勳昨天的專講，經長郭智輝、數發部長黃彥男等政府官員昨天都是座上賓。鴻海（2317）董座劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里與副董梁次震、緯創董事長林憲銘、技嘉董事長葉培城、美超微執行長梁見後、台塑董事長林健男、宏達電董事長王雪紅、台達電董事長鄭平、台灣大董事長蔡明忠、中華電總經理林昭陽等台灣業界大老也都出席。

富邦集團董事長蔡明忠（中）、宏達電董事長王雪紅（左二）等人昨天出席聆聽輝達執行長黃仁勳專講。記者余承翰／攝影
富邦集團董事長蔡明忠（中）、宏達電董事長王雪紅（左二）等人昨天出席聆聽輝達執行長黃仁勳專講。記者余承翰／攝影

黃仁勳昨天演講充滿台灣元素，他主要以英文呈現，不時穿插國語及台語，且開頭就秀出台灣地圖與台廠供應鏈。

台達電 董事長 黃仁勳

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