CEO排排坐 聽教父開講
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日晚上7時在台大綜合體育館發表專題演講，即便昨晚台北陰雨綿綿，仍吸引數千名聽眾提前至少一小時冒雨排隊，就為一睹「AI教父」風采，現場有近4,000人參與，數萬人在線上同步觀看。
黃仁勳昨天的專講，經長郭智輝、數發部長黃彥男等政府官員昨天都是座上賓。鴻海（2317）董座劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里與副董梁次震、緯創董事長林憲銘、技嘉董事長葉培城、美超微執行長梁見後、台塑董事長林健男、宏達電董事長王雪紅、台達電董事長鄭平、台灣大董事長蔡明忠、中華電總經理林昭陽等台灣業界大老也都出席。
黃仁勳昨天演講充滿台灣元素，他主要以英文呈現，不時穿插國語及台語，且開頭就秀出台灣地圖與台廠供應鏈。
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