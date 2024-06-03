輝達執行長黃仁勳：打造 AI 製造生態系 所羅門、廣運也入列

經濟日報／ 編譯簡國帆陳律安、記者鐘惠玲／綜合報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。歐新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。歐新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日強調AI多元應用，他在專講中多次提到AI工廠與AI製造的目標，並藉此衍生出龐大的生態系。

其中，在AI工廠領域以鴻海（2317）為整合者（integrator）的角色秀出生態鏈樹狀圖，整合軟硬體與製造、機器人等環節，並揭露所羅門、廣運等國內老牌科技廠也加入其生態系。

黃仁勳並透露，輝達正在一項從事野心勃勃的計畫：以「Eartch 2」模擬地球，能夠預測未來氣候，給人們更好的未來，該介紹影片也以台灣為例。

黃仁勳更多次提到AI工廠與AI製造的目標，包括鴻海、和碩、緯創、台達電等都利用輝達的技術，來改善工廠與製造流程。

黃仁勳指出，台灣多家主要電子製造商使用輝達的技術，透過新的參考工作流程，將旗下工廠改造成自主程度更高的生產設施。相關流程結合輝達Metropolis視覺AI技術、NVIDIA Omniverse渲染與模擬技術，以及NVIDIA Isaac AI機器人開發與部署技術等。

他說，業者可使用這項工作流程來建置數位孿生模型，即時模擬不同的工廠布局，取得最佳的空間、流程與效率。黃仁勳介紹鴻海如何在Omniverse平台上開發旗下工廠的數位孿生模型。Omniverse 協助鴻海團隊針對作業流程調整出最佳的設備布局。


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