輝達執行長黃仁勳：打造 AI 製造生態系 所羅門、廣運也入列
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日強調AI多元應用，他在專講中多次提到AI工廠與AI製造的目標，並藉此衍生出龐大的生態系。
其中，在AI工廠領域以鴻海（2317）為整合者（integrator）的角色秀出生態鏈樹狀圖，整合軟硬體與製造、機器人等環節，並揭露所羅門、廣運等國內老牌科技廠也加入其生態系。
黃仁勳並透露，輝達正在一項從事野心勃勃的計畫：以「Eartch 2」模擬地球，能夠預測未來氣候，給人們更好的未來，該介紹影片也以台灣為例。
黃仁勳更多次提到AI工廠與AI製造的目標，包括鴻海、和碩、緯創、台達電等都利用輝達的技術，來改善工廠與製造流程。
黃仁勳指出，台灣多家主要電子製造商使用輝達的技術，透過新的參考工作流程，將旗下工廠改造成自主程度更高的生產設施。相關流程結合輝達Metropolis視覺AI技術、NVIDIA Omniverse渲染與模擬技術，以及NVIDIA Isaac AI機器人開發與部署技術等。
他說，業者可使用這項工作流程來建置數位孿生模型，即時模擬不同的工廠布局，取得最佳的空間、流程與效率。黃仁勳介紹鴻海如何在Omniverse平台上開發旗下工廠的數位孿生模型。Omniverse 協助鴻海團隊針對作業流程調整出最佳的設備布局。
延伸閱讀
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言