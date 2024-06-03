輝達CEO開講 黃仁勳：PC都將變成AI…台廠添動能

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日晚間在台大綜合體育館發表主題演講時指出，「新的運算時代正在開始」。他並揭露兩大亮點，包括首度透露輝達下世代AI晶片平台Rubin，預計2026年問世，並且會與合作廠商持續推出新款RTX AI電腦。

黃仁勳昨天以「AI時代如何帶動全球新產業革命的發展」為題，發表專講。他並高喊：「數位人類是我們的願景」，未來所有PC都將變成AI，幫助人們執行多種任務。法人看好，輝達持續猛攻AI，新平台與新終端應用一波波，將為鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）等台廠再添新動能。

輝達已在年度GTC大會推出最新AI晶片平台Blackwell，相關AI伺服器最快下半年問世。黃仁勳昨天預告，接下來還將推出Rubin平台，而且會搭配最新的高頻寬記憶體HBM4。

他說，考量資料中心使用大量電力，導致運算成本增加，若這樣情況持續，將會無以為繼，因此輝達開發加速運算。一般預料，這意味輝達AI晶片運算效能會更強，展現更龐大的生成能力。

黃仁勳強調，隨著資料量持續增加，運算效能若無法提升，全球將面臨「運算通膨」，而繪圖處理器（GPU）將有助於把過去的損失彌補回來。他再度化身「超級業務員」，強調使用GPU可省下更多成本，「買愈多，省愈多」。

他舉例，花10億美元打造資料中心，投入5億美元採購GPU，變成AI工廠，就能讓效能增加60倍，電力只多花三倍，速度快了100倍，「將可以省很多錢」，估計可達數億美元規模，將過去損失的彌補回來。

提到PC產業，黃仁勳認為，電腦業已經60歲，PC革命讓人人都可以取得運算，每人都有PC可用；蘋果的iPhone讓電腦放進口袋，讓大家都可以連結在一起。

黃仁勳強調，AI促成新的工業革命，他提出「數位人類」（digital humans）的概念，可應用在客服、廣告及電玩遊戲等產業，「數位人類是我們的願景」，未來所有PC都將變成AI，幫助人們執行多種任務。

黃仁勳並在會中揭露輝達衝刺AI電腦的企圖心，強調搭目前已有超過200款搭載輝達晶片的RTX AI電腦，包括華碩、微星等品牌廠都是夥伴。

輝達並宣布，包括華碩、技嘉、鴻佰科技、英業達、和碩、雲達科技、美超微、緯創及緯穎、永擎電子等將利用輝達的繪圖晶片（GPU）與網路技術，推出雲端、本地端、嵌入式與邊緣AI系統。