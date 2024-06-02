快訊

宜蘭成功派出所遭縱火！內外電路全毀 嫌犯拒捕撞警車釀2警受傷

秀供應鏈夥伴環繞台灣地圖 黃仁勳演講謝謝台灣：是無名英雄、世界支柱

中央社／ 台北2日電
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，他也提到台灣是輝達非常珍貴夥伴的集中地，輝達一切都從這裡開始。記者余承翰／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，他也提到台灣是輝達非常珍貴夥伴的集中地，輝達一切都從這裡開始。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，他最後以一段影片表達對台灣供應鏈夥伴的支持，強調台灣是無名英雄，是世界的支柱，影片最後秀出圍繞著許多輝達合作夥伴名字的台灣地圖，打上「謝謝你，台灣」字樣，帶動現場氣氛，歡呼喝采聲此起彼落。

輝達這部感恩影片特地以國語發音，打上中文字幕，指出台灣幫助輝達實現一個願景，在這條漫長的路上，無數夥伴支持著輝達，從加速運算、電腦繪圖，科學研究到人工智慧的高峰，每一個晶片、每一台電腦，都描寫著辛勤工作和追求完滿的故事，台灣是無名英雄，是世界的支柱。

影片中描述，輝達與台灣一起推動產業的復興，辛勤耕耘，讓輝達能夠踏入嶄新運算領域，其中，製作的電腦會轉化成新型工廠，製造珍貴無比的人工智慧，「親愛的夥伴們，是AI產業革新的後盾」。

影片強調，是台灣的超能力，沒有台灣，輝達的願景只是一個無法實現的夢想，與台灣同行，勇往直前，創造智慧與便利的生活，對抗疾病和自然災害，讓世界變得更美好。

影片尾聲秀出「謝謝你，台灣」字樣，並期許繼續為這段AI創新之旅，打造一個成功和繁榮的產業。

AI 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳演講自曝4歲就愛逛夜市 邀大家買水果找「這1攤」：就齁呷！

黃仁勳演講開場一圖掀議 16所大專院校被點名「這些私校都入列」

黃仁勳虛擬AI中文超標準！本人大讚「這是奇蹟」 輝達模型預測台灣颱風

運算通膨將臨 黃仁勳：GPU買越多省越多「電力只多3倍、速度快100倍」

相關新聞

秀供應鏈夥伴環繞台灣地圖 黃仁勳演講謝謝台灣：是無名英雄、世界支柱

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，他最後以一段影片表達對台灣供應鏈夥伴的支持，強調台灣是無名...

黃仁勳演講自曝4歲就愛逛夜市 邀大家買水果找「這1攤」：就齁呷！

黃仁勳在2日的台大演說中，除了分享艱深的AI技術，也談到他有多愛逛台灣夜市。

黃仁勳揭露明年新產品名稱 後年發表下一代AI平台「Rubin」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2日晚間在台灣大學體育館發表演說，詳細說明他日前在財報說明會透露「一年一節奏」的產品發布...

史上最快AI伺服器！黃仁勳展示輝達最新GB200 NVL72鴻海製造

輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館發表主題演講，並展示最新的GB200 NVL 72人工智慧（...

黃仁勳台大演說 提到10台灣供應商「特別點名台積電、鴻海」

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台灣大學發表演講的過程中，特別提到台積電與鴻海集團這兩家供應商...

黃仁勳台大演講準備小驚喜 訂1380份名店潤餅送觀眾

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，輝達在演講前的pre-event party活動為現場觀眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。