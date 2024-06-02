黃仁勳台大演講準備小驚喜 訂1380份名店潤餅送觀眾
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，輝達在演講前的pre-event party活動為現場觀眾準備1000份的珍珠奶茶杯套，當作驚喜禮物，黃仁勳更特地向內湖潤餅名店訂購1380份潤餅送給觀眾。
黃仁勳今晚以「開啟產業革命的全新時代」為主題，於晚間7時發表演講，不過早在下午4時多，台大綜合體育館外就已經湧現大批民眾，現場也因應台北市大雨特報，搭起棚子讓民眾排隊入場。
不只民眾踴躍參加，企業大咖更是接力前來，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等多位供應商代表都親自到場，現場觀眾人數目測逾3000人，輝達官網線上直播收看人數超過3.3萬人。
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