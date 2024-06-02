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運算通膨將臨 黃仁勳：GPU買越多省越多「電力只多3倍、速度快100倍」

中央社／ 台北2日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館發表主題演講，再次化身超級業務員，強調用GPU可省下更多成本，「買越多，省越多」。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館發表主題演講，再次化身超級業務員，強調用GPU可省下更多成本，「買越多，省越多」。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在主題演講中表示，隨著資料不斷增加，運算效能若無法提升，世界將面臨運算通膨，而繪圖處理器GPU）將有助於把過去的損失彌補回來。他也再次化身超級業務員，強調用GPU可省下更多成本，「買越多，省越多」。

黃仁勳今晚在台大體育館主題演講，他說，電腦產業已經60歲，個人電腦革命讓人人都可以取得運算，每人都有電腦可以使用；蘋果的iPhone讓電腦放進口袋，讓大家都可以連結在一起。

黃仁勳表示，加速運算及人工智慧兩種技術，具有重大運算力量，將會改造整個電腦產業；但運算處理需求持續呈指數成長，資料不斷增加，中央處理器（CPU）效能擴充卻大幅降低，若效能沒辦法提升，可能會遇到運算通膨。

他指出，資料中心使用的電力非常多，運算成本也增加，若這樣情況持續下去，會無以為繼，因此輝達開發加速運算。

黃仁勳說，花10億美元打造資料中心，投入5億美元採購繪圖處理器（GPU），變成人工智慧（AI）工廠，效能增加60倍，電力只多花3倍，速度快了100倍，將可以省下非常多錢，估計可達數億美元規模，將過去損失的彌補回來。

他也延續2023年COMPUTEX演講中提到的觀點，再次強調繪圖處理器會比中央處理器省下更多成本，「買越多，省越多」。

GPU 處理器 黃仁勳

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