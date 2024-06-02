快訊

明雨勢趨緩...北部轉涼低溫僅21度 周二再迎水氣「這3天」降雨最劇

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

黃仁勳虛擬AI中文超標準！本人大讚「這是奇蹟」 輝達模型預測台灣颱風

中央社／ 台北2日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講。 法新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講。 法新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何更準確預測台灣氣候變化，影片由黃仁勳虛擬AI（人工智慧）用中文講述旁白、咬字清晰，他本人大讚「這真是一個奇蹟」。

展示影片中的黃仁勳用中文說，數位孿生是一種反映真實世界的模型，輝達現在可以打造地球的數位孿生模型，預測地球未來變化，避免天災發生，更了解氣候變遷對人類影響。

黃仁勳說，NVIDIA Earth-2是一個生成式AI模型，以更高解析度生成，速度比傳統物理方法快1000倍。在台灣的中央氣象局，已經用這些模型預測颱風登陸地點，接下來可以模擬建築物周圍氣流，預測像是「下沖」現象，了解是否可能損壞街道或影響行人。

他說，這個模型融合人工智慧、物理模擬和觀測數據，可以預測極端氣候的影響，輝達已經把AI訓練好了，不需要消耗太多電力。

展示影片播完後，黃仁勳詢問現場觀眾，「我的國語講得標準嗎？」隨後揭曉他只為影片寫了旁白台詞，是他的數位孿生模型用中文配音，黃仁勳大讚「這真是一個奇蹟」。

在席捲全球價值數兆美元產業的人工智慧革命中，黃仁勳上週來台掀起旋風，造訪多家知名餐廳及夜市，並宴請供應商高層，鞏固合作關係。今晚他在台大發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展，為4日開展的台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕。

由於進場人數眾多，中央社記者目測超過3000人，演講延後10分鐘才開場，開場後仍有觀眾持續入座。

AI 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

台灣寶可夢中心快龍玩偶突賣光！「5字公告」配店員1句話又讓黃牛怕了

擘劃AI願景！黃仁勳提出「數位人類」概念：所有PC都將變成AI

喊AI促成了新的工業革命 黃仁勳展示「數位人類」的產業應用

黃仁勳台大演講14企業大咖進場了 無畏風雨…場外如走星光大道

相關新聞

史上最快AI伺服器！黃仁勳展示輝達最新GB200 NVL72鴻海製造

輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館發表主題演講，並展示最新的GB200 NVL 72人工智慧（...

宣告「新的運算時代開始」！黃仁勳台大演說秀國台語 跑上台幽默喊這句話

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2日在台灣大學體育館發表演說，在他演說的一開始，先播放一段影片，說明人工智慧（AI）的潛...

黃仁勳小費給超大方！吃美食不忘發紅包 女主播曝光金額

AI教父、輝達執行長黃仁勳來台再次引發旋風，不但帶著張忠謀、林百里逛夜市，更首度以公司名義夜宴10多家AI供應鏈台廠，財經、科技界粉絲紛求合照簽名...

黃仁勳台大演說 提到10台灣供應商「特別點名台積電、鴻海」

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台灣大學發表演講的過程中，特別提到台積電與鴻海集團這兩家供...

黃仁勳台大演講準備小驚喜 訂1380份名店潤餅送觀眾

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，輝達在演講前的pre-event party活動為現場觀眾...

黃仁勳虛擬AI中文超標準！本人大讚「這是奇蹟」 輝達模型預測台灣颱風

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何更準確預測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。