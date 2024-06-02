喊AI促成了新的工業革命 黃仁勳展示「數位人類」的產業應用

黃仁勳2日發表演說表示，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT是人們第一次見到生成式AI，能利用各種詞元，例如文字、影像等。

他說，如果你教AI物理，它就會生成物理內容，而超級電腦也已也演變成資料中心，成為AI工廠。尼古拉．特斯拉發明了交流發電機，而AI生成了詞元，這兩樣事物都有絕佳的擴展機會，也可以在各產業複製，可以說AI促成了新的工業革命。

他說，AI可以創造出數位人類，應用在客服、廣告、及電玩遊戲等產業。他播放了數位人類的展示影片，提及人們可使用手機進行掃描，讓AI提供裝潢建議，或是讓AI擔任數位健康助理，提醒對特定藥物的過敏等。

AI可以再現栩栩如生的人類外觀，可即時追蹤光線路徑，創造出真實皮膚的外觀等。