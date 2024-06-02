黃仁勳：台灣是珍貴夥伴集中地 輝達一切從這裡開始
眾所矚目的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講今晚在台大體育館登場，他表示，非常高興能夠來到台灣，台灣是輝達非常珍貴夥伴的集中地，輝達一切都從這裡開始。
黃仁勳的主題演講由他近日現身台灣各地的影片揭開序幕，之後他小跑步進場，隨即受到現場熱烈掌聲歡迎。黃仁勳先以中文「大家好」問候現場聽眾，隨後說，上次來這裡是獲頒台大名譽博士學位，當時演講時說了金句「Run,don't walk」，這次要講的內容很多，因此不能用走，要用跑的。
黃仁勳表示，很高興來到台灣，台灣是輝達非常珍貴的夥伴集中地，輝達一切都從這裡開始，輝達的夥伴及銷售團隊把台灣帶到全世界。
他並說明今晚演講概要，首先是現在的所作所為對於所有產業有什麼影響，生成式AI帶來的衝擊與前景、帶來的機會、未來可能的發展，以及生成式AI未來藍圖。
黃仁勳說，現在是非常令人振奮時刻，因為將重新啟動電腦產業，電腦產業是由大家打造、創造，準備好開啟重大旅程。
黃仁勳連日在台灣掀起熱潮，今晚的主題演講吸引許多重量級企業高層到場聽講，包括鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、副董事長梁次震、美超微執行長梁見後、緯創董事長林憲銘、台達電董事長鄭平、力積電董事長黃崇仁，經濟部長郭智輝也到場聆聽。
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