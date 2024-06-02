喊台灣是「重要夥伴所在地」 黃仁勳演講親曝：正從事一項野心勃勃的計畫

黃仁勳2日在台灣大學發表人工智慧（AI）主題演講時，先感謝台大出借場館，並表示他去年在這裡發表了「奔跑吧、不要走路」的演說內容，因此他會快速進入重點。

他說，台灣是許多合作夥伴的基地，與台灣的合作關係創造了AI基礎設施，而生成式AI會為科技業、以及其他產業帶來深遠影響。

黃仁勳說，AI將重新啟動電腦產業。他提到加速計算的重要性，而電腦科學困難的訓練非常困難，但過去20年取得顯著進展，而CUDA是使用神經網路進行深度學習的過程。

他特別凸顯中央處理器（CPU）+繪圖處理器（GPU）所能省下的成本與效能，他說，許多企業都正砸下數十億美元運算，現在能省下許多錢，一般用途運算已經歷長期通膨，現在終於能以加速運算，收回之前的損失。

他也展示「CEO數學」：賣愈來、省愈多。他宣傳輝達CUDA軟體平台時，表示已創造許多產品，例如以台積電是合作夥伴之地CuLITHO運算微影、基因定序、量子電腦模擬等，輝達已創造了加速運算生態系，也創造出許多新市場。

黃仁勳說，輝達正在服務所有產業，包括醫療保健、汽車等，每次輝達加速應用，運算成本就降低，從而創造出良性循環，運算成本降到催生新形態的電腦，能處理非常大量的數據，從而自己寫軟體。

他表示，CUDA已經實現良性循環，也就是運算基礎不斷增長，成本不斷下降，這促使更多的開發人員提出更多的想法，推動更多的需求試驗，是偉大事情的開端。

他也表示，輝達正在從事一項野心勃勃的計畫：以「Eartch 2」模擬地球，能夠預測未來氣候，給人們更好的未來，介紹影片也以台灣為例。