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黃仁勳台大演講14企業大咖進場了 無畏風雨…場外如走星光大道

中央社／ 台北2日電
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為鴻海董事長劉揚偉。中央社
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為鴻海董事長劉揚偉。中央社

搶在台北國際電腦展（COMPUTEX）登場前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間在台大進行主題演講，演講場外有如星光大道，包括鴻海董事長劉揚偉廣達董事長林百里華碩董事長施崇棠都冒雨前來。

輝達執行長黃仁勳今天晚間7時在台大體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，再度掀起旋風。

演講晚間7時正式開始，不過早在下午4時多，台大綜合體育館外就已經湧現大批民眾，現場也因應台北市大雨特報，搭起棚子讓民眾排隊入場。不只民眾踴躍參加，企業大咖更是接力前來。

下午5時後，多位企業大咖陸續進場，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長暨總經理梁次震、華碩董事長施崇棠、台塑董事長林健男、英業達董事長葉力誠、聯發科總經理陳冠州、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、技嘉董事長葉培城、台達電董事長鄭平、光寶科總經理邱森彬、宏達電董事長王雪紅等都陸續進場，不過多數人僅微笑回應，並未受訪。

台灣大哥大董事長蔡明忠也到場，對演講直言「期待期待」。部會首長如經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男也都冒雨前來聆聽黃仁勳演講。

引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為經濟部長郭智輝。中央社
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為經濟部長郭智輝。中央社
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖為台塑董事長林健男（前排右1）。中央社
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖為台塑董事長林健男（前排右1）。中央社

劉揚偉 廣達 林百里 華碩 董事長 輝達 鴻海 黃仁勳

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