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黃仁勳小費給超大方！吃美食不忘發紅包 女主播曝光金額
輝達執行長黃仁勳來台再次引發旋風，不但帶著張忠謀、林百里逛夜市，更首度以公司名義夜宴10多家AI供應鏈台廠，財經、科技界粉絲紛求合照簽名，AI教父的美食地圖也不斷更新。有女主播也想起上一次黃仁勳來台時，她在餐廳幸運巧遇，且曝光黃仁勳大方給店家小費高達8000元，相當於本月30日的夜宴4000多元的菜色可吃2桌。
黃仁勳前一次來台，是今年初參加輝達台灣分公司尾牙，1月下旬女主播丁士芬於臉書發文，她在北市松山區的「老撈麻辣火鍋」遇到黃仁勳，這家店他已經去過兩次，「黃仁勳真的很親民，選了個一進門就人人都看得見的位置」，因當時正值春節，她透露「黃字紅包這趟來台灣帶很多」。
如今，另一女主播韓佩穎也在臉書談及當時情景，「我也是幸運兒」，並分享黃仁勳上回帶雙親造訪餐廳，小費包了8000元給店家好彩頭，她覺得應該是想取發財8的諧音，稱讚很有心意，「他為人真是親切無比，當時還錄了段影片祝福我的觀眾朋友」。
「老撈麻辣火鍋」元月26日時發文表示，「野生的AI教父黃仁勳又出現啦！真的要在菜單上放AI鍋了嗎？」、「撈編這次還拿到『黃氏紅包』，會不會太幸福」。
近日，黃仁勳宴請十多家科技大老，除了對粉絲拍照、簽名等來者不拒，根據TVBS報導，黃仁勳看到小朋友在場，摸了一下口袋，也大方包出一個大紅包。
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