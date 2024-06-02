輝達執行長現身台北大巨蛋 黃仁勳：台鏈是珍貴夥伴

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
輝達執行長黃仁勳昨日現身台北大巨蛋，成為中職史上身價最高開球嘉賓。記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳昨日現身台北大巨蛋，成為中職史上身價最高開球嘉賓。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（1）日現身台北大巨蛋研華「棒球家庭日」，成為中職史上身價最高的開球嘉賓，開球前以國台英語三聲道幽默致詞，並現場點名台積電（2330）、鴻海、廣達、研華、緯創及英業達等供應鏈夥伴，說台灣是輝達珍貴供應鏈夥伴的家。

黃仁勳為「龍象大戰」開球，開球儀式由「大師兄」林智勝擔任捕手，黃仁勳抵達現場後，穿上龍隊球團事先準備好的味全龍球衣，背號為象徵輝達創辦年份的「93」號。

黃仁勳開球儀式前致詞，三聲道切換自如，一開始先以國語說，自己在台灣出生，但中文在美國學，沒有講得很好，隨後便切換熟悉的英文，點名台灣的供應鏈夥伴，他說，「很感謝你們讓我和輝達，在台灣受到如此熱烈的歡迎」，台灣是輝達非常珍貴好夥伴們的家，包括台積電、鴻海、廣達、研華、英業達、緯創等，供應鏈支持輝達、合作將近30年的時間。

黃仁勳接著指出，對台灣來說，現在是非常令人興奮的時刻，在AI運算時代的開始，「台灣就在中心」。他最後並用台語幽默地說，「這麼多人看我投球很緊張，前晚壓力太大、睡不好，拜託我等下投球的時候，大家眼睛瞇一下，不會太久」。

台積電 輝達 黃仁勳

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黃仁勳登大巨蛋開球 點名這些台灣供應鏈夥伴

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