醫師警告：吸食大麻若成癮 智力下降易憂鬱

大麻是中樞神經迷幻劑，醫師認為學生長期吸食大麻，一旦產生依賴性到成癮，不但身體健康受到危害，學習、認知受影響，還會大幅增加思覺失調症風險和智力下降，醫師建議應讓年輕人建立正向、健康娛樂管道，減少個案接觸大麻到成癮風險，若已進入成癮狀況，建議接受治療盡早戒除 。

輔仁大學附設醫院精神科主治醫師林忠毅指出，「大麻」對年輕族群健康影響嚴重且不可逆，長期使用大麻個案，會因為大麻放棄生活中重要活動，無法完成重要生活任務，且目前已知，會大幅增加年輕病人未來得到思覺失調症風險及有差距智力的下降。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「大麻」是屬於中樞神經迷幻劑，長期使用大麻，除增加心血管疾病風險外，若產生依賴性後停止使用，就會產生厭食、焦慮、不安、躁動、憂鬱、睡眠障礙等戒斷症狀。學生若長期使用大麻造成急性中毒，會產生記憶及認知能力減退、焦慮、憂鬱、多疑、失去方向感等「動機缺乏症候群」症狀。