警：利益大 商人推動大麻合法化

國內查獲大麻數量逐年上升，國內有民團提出大麻合法化訴求，主持毒品審查委員會的法務部次長黃謀信指出，目前政府對大麻的立場仍堅定認定是毒品。警官指出，國內大麻走私多來自美國、加拿大等大麻合法化國家，推動大麻合法化背後原因也因龐大商機。

據指出，去年毒審會曾針對主張大麻除罪化的問題討論，開放大麻使用可能衍生相關社會問題，對於可能破壞中樞神經的大麻仍採取零容忍政策，但若有醫療需求，可依相關規定專案進口。

法務部官員指出，許多研究都證實，經常性吸食大麻者，發生思覺失調等精神疾病的情況，比未接觸的一般人高出三倍；此外，大麻屬於中樞神經迷幻劑，吸食後的幻覺也常導致交通事故等公共危險。

警方分析，大麻走私多來自美國、加拿大、荷蘭等大麻合法化國家，以空運包裹及旅客夾帶，輸入大麻種子來台栽種或直接輸入乾燥大麻花；美、加因有企業化大麻農場，為海運貨櫃走私乾燥大麻花主要來源，例如販毒集團前年十月在美挖空桌椅層板夾藏一點二公噸乾燥大麻花，尚未出海來台於洛杉磯長灘港被美方攔截。

刑事局蒐集開放大麻國家資料，包括美洲十二國、歐洲十七國，加上泰國、澳洲、南非、以色列共卅三國。緝毒官警說，部分國家大麻合法化，商人因龐大利益推銷，隨網路資訊推波助瀾，不少民眾認為是「天然草本」、「軟性毒品」，對人體危害不嚴重，比海洛因、安非他命等傳統毒品接受度高。