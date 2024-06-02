新聞眼／看不到校園黑數 教部繼續鴕鳥

大麻日益盛行，教育部統計「大麻」已成為大專院校學生吸食毒品第二名，刑事局統計四年來查獲大麻活株暴增八倍餘，加上近來網紅Joeman、蕾菈夫妻被查獲持有、吸食大麻，間接帶動學生模仿效應，對新世代吸大麻的價值觀如「慢性中毒」之際，教育部卻鴕鳥心態，以發送識毒宣導品的提升率當反毒成效而沾沾自喜，學「三不猴」不聽、不說、不看的心態，令人憂心。

近來不少網紅陸續被查獲持有、吸食大麻，有人第一時間拍影片道歉承認吸食，所謂「知錯能改善莫大焉」，但這些「吸大麻的身教」正在影響追星的孩子。

去年有大學生稱系上半數學生都曾吸食大麻，教育部四兩撥千金發出官方新聞稿指出，有關學生藥物濫用統計從二○一九年的六○八人次、至二○二二已降至四百人次、二○二三年上半年累計僅二三八人次，顯見有逐年下降趨勢。

但學生施用大麻人數，卻和警方實際查獲的大麻量、活株數成反比，以刑事局統計資料顯示，近年大麻查獲量逐年上升，光是查獲活株數三年來，已暴增八倍餘，成品、半成品則暴增五倍。大學生涉毒案件，檯面上數字看似遞減，但擁有學生身分在校園內、外吸毒，從市場需求來看，黑數恐怕數也數不清。

身為主管機關的教育部卻以「學生非法藥物使用情形」問卷抽測認知檢測答對率、非法藥物使用行為的盛行率作為近年反毒成效持續進步的成果，向外界釋疑。

受大學自治法的規範，警方無法為偵辦學生涉毒案任意進入校園搜索；但青年學生是國家重要資產，學生不管是在校園內或校外吸食大麻的問題，如果認知上就認為是流行、不在乎，政府所稱要貫徹反毒決心與作為，不讓毒品及非法藥物危害校園，恐怕也只是空話。但望教育部官員勿成「三不猴」，讓校園、學生染毒更加嚴重而不自知。