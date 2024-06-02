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開放大麻後暴力事件增 泰擬重列毒品

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
泰國前年將大麻除罪化，但新政府正研擬重新列為毒品。圖為曼谷一家販賣藥用大麻的商店。（路透）
泰國前年將大麻除罪化，但新政府正研擬重新列為毒品。圖為曼谷一家販賣藥用大麻的商店。（路透）

泰國總理賽塔五月即拋出，他打算在今年底前將大麻重新列入毒品，一改該國前年六月宣布開全亞洲之先，將大麻除罪化的政策。

鑑於泰國立法將大麻除罪化後，即監管不善又亂象叢生，去年九月上路的新政府就呼籲嚴加管理大麻。賽塔上月在社群媒體Ｘ發文重申其對大麻的立場，「毒品是毀掉我國未來的一大問題」。自大麻合法化以來，截至五月，已有一一○多萬名泰國人登記種植大麻的許可證，「大麻藥房」已在全國各地如雨後春筍般出現，其中許多幾無品管。

泰國媒體很快充斥毒品引發的暴力事件，這些情況也在年輕人間發生，而年輕族群原本不應接觸到毒品，在前年大麻除罪化前，泰國曾訂定若干全球最嚴格的毒品法規，例如，持有大麻最高可判處十五年有期徒刑，以嚇阻外籍觀光客。

大麻 毒品 泰國

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