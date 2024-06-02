聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生呼麻 查緝困難！ 大學自治警方難進校園查辦

聯合報／ 記者曾伯愷黃子騰許維寧／專題報導
大麻對校園毒害甚深，但受限大學自治，警方難以進入校園查辦。 （示意圖） 圖／聯合報系資料照片
大麻對校園毒害甚深，但受限大學自治，警方難以進入校園查辦。 （示意圖） 圖／聯合報系資料照片

不少知名人士透過國際郵包，從海外購入大麻吸食遭警查辦，有大學生看了網紅吸毒影片，好奇仿效跟著抽大麻，讓校園沾惹「大麻」煩！大麻對校園毒害甚深，不過，有官警指出，受限大學自治，除非是校方允可並且持有搜索票，否則警方難以進入校園查辦。

依據毒品危害防制條例第二條規定，依成癮性、濫用性及危害性，毒品共可分為四級，大麻是台灣列管二級毒品，近來大專院校學生吸食、種植大麻事件層出不窮，大麻毒害校園早已是現在進行式。

有官警分析，二○二二年六月泰國宣布大麻合法化，許多台灣網紅與素人前往泰國「朝聖」還拍攝吸食大麻畫面上傳YouTube，掀起不少大專院校學生好奇，結伴前進泰國之旅，仿效嘗鮮吸食大麻。

大學生返國，不但向身邊同學、朋友分享炫耀，有人更學會從國外以郵包方式購入大麻到台灣吸食，導致愈來愈多大學生認為抽大麻跟抽菸一樣習以為常，跟著接觸、吸食，甚至大剌剌在校園內吸食，礙於大學自治，警方無法進入校園內查緝，大麻煩正影響台灣校園。

官警說，受限大學法第一條第二項規定「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權」加上學校評鑑問題，面對校園毒品問題，常見睜隻眼閉隻眼，望事事化無，或覺得反正抽大麻跟吸菸一樣，學生分不清，在校園呼大麻也就變得習以為常。除非警方有搜索票，但也要校方同意及教官陪同，坦言校園緝毒真的很難。

多所大學端則表示，若發現學生有濫用藥物或吸毒等行為，會由校安中心依據教育部學生藥物濫用防制計畫處理，依據不同毒品等級進行通報。如第三、四級是通報教育局與教育部，進行春暉輔導，若學生六個月後尿液篩檢仍為陽性或不配合春暉輔導，才會考慮通報警方；第一、二級則是通報教育部，並移送地檢署。另外，若學生當初是由他人向警察單位檢舉，則會直接在警局留下紀錄。

大麻 校園 毒品

延伸閱讀

孫安佐泰國呼麻脫序被捕 醫曝施用者若屬「這類人」易慢性成癮

孫安佐遭爆在泰國吸大麻 醫曝青少年成癮「1精神疾病風險增」

台中男辯種大麻緩解憂鬱 法院認「動機可憫恕」2度減刑輕判

孫安佐泰國沾毒！狄鶯揭露始作俑者主因被「熟人下蠱」

相關新聞

大麻毒害校園黑數多 查獲數量是10年前18倍

去年國內查獲的大麻數量，是十年前的十八倍、成長數量驚人，海外郵寄來台與在台種植數量被查獲件數與大麻量都頻創紀錄，包括孫安...

學生呼麻 查緝困難！ 大學自治警方難進校園查辦

不少知名人士透過國際郵包，從海外購入大麻吸食遭警查辦，有大學生看了網紅吸毒影片，好奇仿效跟著抽大麻，讓校園沾惹「大麻」煩...

開放大麻後暴力事件增 泰擬重列毒品

泰國總理賽塔五月即拋出，他打算在今年底前將大麻重新列入毒品，一改該國前年六月宣布開全亞洲之先，將大麻除罪化的政策。

新聞眼／看不到校園黑數 教部繼續鴕鳥

大麻日益盛行，教育部統計「大麻」已成為大專院校學生吸食毒品第二名，刑事局統計四年來查獲大麻活株暴增八倍餘，加上近來網紅J...

醫師警告：吸食大麻若成癮 智力下降易憂鬱

大麻是中樞神經迷幻劑，醫師認為學生長期吸食大麻，一旦產生依賴性到成癮，不但身體健康受到危害，學習、認知受影響，還會大幅增...

警：利益大 商人推動大麻合法化

國內查獲大麻數量逐年上升，國內有民團提出大麻合法化訴求，主持毒品審查委員會的法務部次長黃謀信指出，目前政府對大麻的立場仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。