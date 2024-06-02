學生呼麻 查緝困難！ 大學自治警方難進校園查辦

不少知名人士透過國際郵包，從海外購入大麻吸食遭警查辦，有大學生看了網紅吸毒影片，好奇仿效跟著抽大麻，讓校園沾惹「大麻」煩！大麻對校園毒害甚深，不過，有官警指出，受限大學自治，除非是校方允可並且持有搜索票，否則警方難以進入校園查辦。

依據毒品危害防制條例第二條規定，依成癮性、濫用性及危害性，毒品共可分為四級，大麻是台灣列管二級毒品，近來大專院校學生吸食、種植大麻事件層出不窮，大麻毒害校園早已是現在進行式。

有官警分析，二○二二年六月泰國宣布大麻合法化，許多台灣網紅與素人前往泰國「朝聖」還拍攝吸食大麻畫面上傳YouTube，掀起不少大專院校學生好奇，結伴前進泰國之旅，仿效嘗鮮吸食大麻。

大學生返國，不但向身邊同學、朋友分享炫耀，有人更學會從國外以郵包方式購入大麻到台灣吸食，導致愈來愈多大學生認為抽大麻跟抽菸一樣習以為常，跟著接觸、吸食，甚至大剌剌在校園內吸食，礙於大學自治，警方無法進入校園內查緝，大麻煩正影響台灣校園。

官警說，受限大學法第一條第二項規定「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權」加上學校評鑑問題，面對校園毒品問題，常見睜隻眼閉隻眼，望事事化無，或覺得反正抽大麻跟吸菸一樣，學生分不清，在校園呼大麻也就變得習以為常。除非警方有搜索票，但也要校方同意及教官陪同，坦言校園緝毒真的很難。

多所大學端則表示，若發現學生有濫用藥物或吸毒等行為，會由校安中心依據教育部學生藥物濫用防制計畫處理，依據不同毒品等級進行通報。如第三、四級是通報教育局與教育部，進行春暉輔導，若學生六個月後尿液篩檢仍為陽性或不配合春暉輔導，才會考慮通報警方；第一、二級則是通報教育部，並移送地檢署。另外，若學生當初是由他人向警察單位檢舉，則會直接在警局留下紀錄。