大麻毒害校園黑數多 查獲數量是10年前18倍

去年國內查獲的大麻數量，是十年前的十八倍、成長數量驚人，海外郵寄來台與在台種植數量被查獲件數與大麻量都頻創紀錄，包括孫安佐等網紅吸食大麻事件更時不時就登上媒體；教育部統計，大專院校學生濫用藥物排第二名是大麻，僅次Ｋ他命，大麻對校園毒害日益嚴重，但查獲使用人數並未明顯成長，檢警都示警：黑數很高。

大麻開放與否各有主張

近年來，國內出現讓大麻合法化的聲音，支持者主張，依美、加等國現況，大麻合法化可讓黑市萎縮，降低其衍生的暴力犯罪。另一方面，去年曾有大學生在網路社群上坦承自己吸大麻，還說系上有一半學生都吸食大麻，引起不少家長擔憂，政府是否開放大麻的政策受到各方關注。

法務部次長黃謀信表示，目前政府對大麻立場仍認定是毒品，只要被查獲吸食、持有，都依法處理。黃謀信指出，全球多數國家仍以毒品列管大麻，我國列管大麻毒品，符合世界反毒潮流。

藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐四月在泰國呼大麻擅闖民宅遭逮，加上知名YouTuber「Joeman」、「蕾菈」和其DJ老公湯宇，去年十一月間紛紛因持有大麻被捕；Joeman供稱是透過網路向友人購買，蕾菈及湯宇則辯稱曾在泰國吸過，三人當庭寫下悔過書，日前獲緩起訴。健身網紅「PEETA哥葛格」，日前遭台北市警方搜索住處、工作場所，查獲大麻等證物，網紅「Toyz」、藝人鹿希派，曾分別因吸食大麻電子菸、大麻菸遭警方逮捕。

泰國合法吸引網紅嘗試

泰國前年一度開放大麻合法化，不少網紅前往嘗試還直播，曾帶動不少學生隨後前往嘗試，視為流行；還有大學研究生，透過學長引介，在國外訂購大麻種子，透過國際郵包寄至宜蘭礁溪住處，成功栽種七株活體大麻，遭警查獲。長期吸食大麻會出現幻聽、幻覺狀況，影響社交及正常學習。

警方指出，近年國內大麻查獲量攀升，前年查獲一點一公噸創新高，顯示施用市場擴大；除在國內查獲本土栽種大麻株外，大多數是自境外輸入，如來自美國等大麻合法化的國家；調查局的資料顯示，去年緝獲走私大麻來台的地點，美加兩國就高達六一七點四三公斤，其次是來自泰國的二九一點一四公斤。

郵購種子成為緝毒破口

不過，警方近年每年查獲大麻施用三百至四百人次，變化不大，研判施用黑數多，主因是具白領階級、年輕化、學歷偏高、無毒品前科、海外居住經驗等特性，與傳統毒品施用族群不同。

官警點出，加拿大、烏拉圭及美國許多州持有、吸食大麻合法，還可透過網站訂購配送到家。國內不少大麻吸毒者也透過網站訂購，以國際郵包寄達台灣，但包裹寄送有風險，現在犯嫌乾脆訂購大麻種子；或出國返台時夾帶，避警查緝，成為緝毒破口。