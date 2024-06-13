新聞眼／「手機監控門」真相不說清楚 質疑如影隨形

王義川「手機監控門」事件又有新進展，國民黨立委徐巧芯爆料，事件源頭在民進黨中央黨部主管會議上。指控是如此之重，民進黨卻反常低調以對，黨秘書長林右昌更是在追問下才勉強吐出「不是徐巧芯說的這樣」。事件延燒多時，外界仍霧裡看花，可以確定的是，民進黨一天不把真相交代清楚，相關質疑會如影隨形。

民進黨到底有沒有徐巧芯所說的這個會議？會議有無提及這些內容？若民進黨行為坦蕩，大可一句「徐巧芯所言，全部都非事實，歡迎來告」，就把戰線收攏。

但林右昌昨面對該議題的回應，先反問「徐巧芯怎麼會知道主管會議內容？」而不是先嚴詞否認這些指控；連最後僅有的一句澄清，力道都相當薄弱。民進黨向來對野黨的無端指控重砲回擊，這次不尋常的反應，不免讓外界認為徐巧芯所言是不是至少部分為真？

退一步言，就算「不是徐巧芯說的這樣」，那事實到底是怎樣？民進黨也有義務清楚交代。至少到目前為止，王義川在節目上大放厥詞的資料從何而來，還是未解之謎。

王義川本人說法是，其實根本不用這些資料，現場人潮性別、年齡層，「用膝蓋看一看」就知道。正因「王膝知」說法如此令人啼笑皆非，無怪乎相關爭議無法止息，還不斷冒出新的指控。

民進黨若要平息「手機監控門」事件，如實交代是上策，既然沒有行監控人民之實，都是比照商業模式應用，那取得的資料包括內容有哪些項目？從何取得？如何應用？自然不是不可告人之事，有必要接受檢驗。