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黃國昌：是方分析輿情 卻非營業項目
民眾黨立委黃國昌昨天表示，民進黨政策會執行長王義川自曝掌握政治集會人流交叉比對資訊，他昨天向國家傳播通訊委員會（ＮＣＣ）詢問調查進度，從副主委翁柏宗的答詢結論可得知ＮＣＣ迄今還沒掌握民進黨高階幹部如何違法取得資料。
黃國昌說，藍委徐巧芯揭露民進黨高階幹部取得的資料，來自民進黨五月廿七日的一場會議，有其他一級主管拿著「是方電訊」製作資料，倘若此事為真，ＮＣＣ絕不能等閒視之，應盡速查明。
他說，民進黨全面執政以來，中華電信集團旗下子公司一片「綠油油」，是方電訊董事長就是新潮流要員吳彥宏，但從公開資訊可以發現，是方電訊的營業項目沒有輿情監控分析。
黃國昌指出，另名新潮流大將、行政院前發言人陳宗彥涉嫌接受性招待請辭，過去擔任台南市民政局長期間發包台南市民政局的「一○七年網路輿情監測分析服務案」，也恰巧就是由是方電訊得標。
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