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中華電16子公司 綠派系盤踞

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
是方電訊公司董事長吳彥宏（圖）被起底，曾是新潮流大老、前海基會董事長洪奇昌的助理。圖／聯合報系資料照片
是方電訊公司董事長吳彥宏（圖）被起底，曾是新潮流大老、前海基會董事長洪奇昌的助理。圖／聯合報系資料照片

是方電訊董事長吳彥宏被國民黨立委徐巧芯點名與綠營關係密切，曾是新潮流大老、海基會前董事長洪奇昌的助理。藍委曾爆料，二○一六年蔡政府上任後，國營事業陸續盤踞綠營人馬，特別是中華電信旗下十六家轉投資公司都是「小金雞母」，也成為綠營派系兵家必爭之地。

台北市副市長林奕華任國民黨立委時期，曾整理過一份「中華電信子公司政黨關係任用大追蹤」名單，包括春水堂科技娛樂前董事長許志仁、中華資安國際前董事長陳振楠、光世代建設開發前董事長陳光雄、中華投資董事長李瑞倉及總經理丁彥致、神腦國際前董事長賴勁麟、中華黃頁多媒體前董事長張世忠等人，都與民進黨政府關係密切。

被徐巧芯點名的吳彥宏，屬於親新潮流系統，在洪奇昌任海基會董事長時，曾擔任海基會董事會執行秘書，熟悉兩岸事務，之後轉入電信領域。而監察院長陳菊人馬、中華投資董事長李瑞倉，曾任高雄銀行董事長、金管會主委，二○一七年因慶富案下台後，同年十一月就到中華投資擔任董事長迄今。另外，中華投資公司總經理丁彥致，弟弟是雲林縣前縣長蘇治芬子弟兵、雲林縣前副縣長丁彥哲，目前丁彥哲也轉為台灣菸酒公司董事長，還是菸酒公司歷任最年輕董座。

神腦國際一度被新潮流插旗，董事長原為前立委賴勁麟擔任，賴勁麟在女兒賴品妤力拚立委連任後請辭雲豹能源等所有子公司董事長，神腦國際董事長去年由新竹市前議員、行政院前政務顧問鄭宏輝接任。鄭被視為柯建銘子弟兵，之後因性騷擾疑雲請辭神腦董座，目前神腦董事長由林榮賜接任。

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