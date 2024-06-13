徐巧芯：綠黨政會議報告青鳥成員個資

民進黨政策會執行長王義川指稱，手機訊號定位可分析「青鳥行動」與「太陽花」群眾個資及政黨傾向，引發監控人民質疑。國民黨立委徐巧芯昨稱接獲密報，五月廿七日民進黨新媒體中心主任詹賀舜在「黨政主管會議」提出中華電信子公司「是方電訊」交叉比對報告，當天下午王義川就上節目大談依據手機訊號分析青鳥運動成員背景，徐還質疑是方電訊與民進黨關係密切。

民進黨秘書長林右昌表示，絕對不是徐巧芯說的那樣，相關說法令人匪夷所思，也覺得很可怕，難道徐巧芯在監控民進黨中央黨部嗎？既是民進黨黨政主管會報，徐巧芯怎麼會知道？難道裝了監視器或竊聽器？「還是代理秘書長、二位副秘書長或王義川爆料？」林右昌說，民進黨每天有很多會議，但絕不是徐巧芯說的那樣。王義川則持續神隱，昨無進一步說法。

是方：資料皆網路公開訊息

是方聲明指出，該公司為二類電信業者，業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊系統服務，也與行動個資蒐集無關；公司提供的網路輿情分析服務，乃合作廠商以關鍵字搜尋網路公開訊息分析網路聲量，無涉任何個人資料與隱私，坊間諸多公司也有此服務，所有資料皆為網路公開訊息。是方強調，公司成立卅多年一向恪遵法令、合法經營、注重個資保護，盼外界給予公正客觀評論，回歸本業營運與治理的良性討論。

立法院外交及國防委員會昨邀國安局長蔡明彥率相關機關提出「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」專案報告，ＮＣＣ、法務部、中華電信等代表也列席。

徐：蔡兩次大選 是方分析輿情

徐巧芯質詢指出，是方電訊是中華電信旗下唯一擁有ＩＤＣ（網路資料中心）的子公司，董事長吳彥宏曾長期擔任新潮流政治人物的幕僚，蔡英文總統任內還出席該公司機房開幕剪綵；監察院網站可看到，該公司於二○一六、二○二○年總統大選，都曾受雇於蔡英文陣營進行輿情分析與監測業務。

中華電：客戶資料未儲放是方

中華電信副總經理林文智表示，是方電訊是獨立運作公司，與中華電信的合作項目是資料中心，中華電信未將客戶資料儲放在是方機房。徐巧芯追問，是方公開業務是ＩＤＣ機房，為何有幫候選人監控分析輿情的業務？是方電訊有無可能「撈個資」？林文智說會去了解。

徐巧芯還質疑，是方公司網站提及，中國大陸各大電信業者都是其合作客戶，是否可能出現國安資訊破口？

蔡明彥回答，政府向電信業者調資料須經十二道行政程序，也要送高院裁示；本案可能是市場分析師與電信業合作大數據分析，若是這類活動，國安局沒有評論。