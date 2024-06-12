被電信個資流彈掃到 是方強調：業務不涉及行動通訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

民進黨政策會執行長王義川日前表示，以手機訊號定位分析群眾年齡等。涉及民眾個資，引發關注，立委徐巧芯質疑，中華電信（2412）子公司是方可能是王義川的資料來源。是方電訊（6561）對此，發出公開聲明，嚴正否認，強調業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊系統服務，亦與行動個資蒐集無關。

是方指出，針對近日外界諸多不實報導，為避免相關傳聞影響公司聲譽，波及公司形象及業務推廣，特提出以下說明，以正視聽。

是方強調，是方為二類電信業者，業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊系統之服務，亦與行動個資蒐集無關。

此外，是方指出，所提供網路輿情分析服務，由是方應用雲合作廠商以程式透過關鍵字搜尋網路公開訊息，作為統計分析網路聲量的工具，完全無涉任何個人資料與隱私，坊間諸多公司均有提供此服務，所有資料皆為網路公開訊息。

是方強調，成立30多年來一向恪遵法令、合法經營、注重個資保護，提供國內外企業客戶所需要的專業服務。自2018年6月上櫃以來，公司經營團隊更是戰戰兢兢、一步一腳印的認真打拚，才能連續兩年獲得櫃買中心和證交所舉辦的公司治理評鑑前5%殊榮。

是方主要業務包含數據網路服務、IDC機房服務、雲端應用服務、語音通信服務，隨著AI趨勢帶動大算力及大傳輸需求，是方多年前投資的新AI智能資料中心LY2，即將投入商轉，符合AI等新應用的用電、運算及傳輸需求，已經吸引客戶進駐約五成，包含國際AI及雲端應用等重量級客戶。

AI 行動通訊 雲端

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