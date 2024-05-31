手機訊號監控爭議 柯文哲：民進黨統治下警總復辟

民進黨政策會執行長王義川稱手機訊號定位分析出立法院外的群眾及年齡，引發質疑。民眾黨主席柯文哲今天表示，沒想到在民進黨統治下的台灣警總復辟，民眾黨一定要嚴重抗議，王義川一定要出來面對。

柯文哲上午赴民眾黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問。

民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發外界疑慮。

對此，柯文哲直言，王義川的事件必須嚴肅面對，沒想到在民進黨統治下的台灣警總復辟，目前三大電信公司都說沒賣資料、國安局也說拿不到資料，沒想到一個民進黨政策會執行長可拿到國安局長拿不到的資料。

柯文哲表示，這事件也顯示台灣為何詐騙這麼多，以不當手法拿到個資，王義川就是活生生的例子；另一方面，來參加民眾黨集會活動的人被電信監控，民眾黨一定要嚴重抗議，王義川一定要出來面對。

談及行政院擬對立法院職權修法提覆議，柯文哲表示，國會改革是經過正常程序出來的結果，事實上有近6成民意支持，覆議、釋憲雖是可採用的程序，但希望民進黨要知道，民意還是政策最後的裁判者，「請他們要注意這點」。

行政院長卓榮泰昨天拜會民眾黨團時談及電力問題表示，家裡沒電的原因有很多種，絕大因素是因為跳電，預告性的限電很少發生，並重申非核家園立場。媒體詢問是否認同卓榮泰看法。

柯文哲表示，當然他知道，完整的電力供應分成發電、輸電、儲電、節電等，但還是那句話，對老百姓來講，就是到底有沒有電可以用，這也不用再耍嘴皮了。

柯文哲表示，全世界的半導體公司老闆昨天大概都來台灣，半導體是非常耗電的產業，且已經占台灣GDP約20%，台灣產業若要一夕之間轉換不太可能，若有跟外國商會談及在台投資，他們最關心的是台灣的電夠不夠。

柯文哲表示，再生能源發電占比追上之前，核電應是現階段過渡性能源，若現在就把核電停掉，就顯得太意識形態，政府應該回應企業疑慮。

至於民眾黨台東縣議員陳宏宗質詢酒駕議題言論引發外界爭議，柯文哲表示，酒駕一定不對，這沒什麼好講，若陳宏宗論述不清變成失言，應要出來道歉，這種事情對就對、錯就錯，沒什麼好討論。

此外，對於中國再取消ECFA部分產品關稅減讓，柯文哲表示，ECFA停掉是預期中的事，以目前兩岸這種狀態，台灣方面應該要準備，但民眾黨非常反對中國片面停止ECFA，這表示中國又再出招，最後受害的還是老百姓。