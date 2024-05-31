王義川稱手機訊號定位遭告發 卓榮泰盼盡速釐清真相

民進黨政策會執行長王義川在政論節目上稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡，遭藍白陣營告發。行政院長卓榮泰今天受訪說，3大電信公司已發聲明說沒做任何接觸，本案已在偵查當中，希望盡速釐清真相。

針對近期的手機訊號監控爭議，電信三雄各自表態自清，均強調「恪遵個資法」。台灣民眾黨立委黃國昌、國民黨立委吳宗憲29日在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時公開告發。台北地檢署當天下午分他字案偵辦。

卓榮泰今天赴立法院報告施政方針並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於王義川在政論節目上稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡等議題，被人質疑國家機器監控人民等議題，作相關說明，而在聯訪期間，有民眾在立法院圍牆外陳情，高喊還地於民等口號，引來注意，但沒有阻礙聯訪的進行。

卓榮泰說，3大電信公司已對外發表聲明，稱沒做任何接觸，也希望電信公司更加嚴謹管理其內外部的各種行為，而他肯定他們發出的聲明；此外，若有透過其他合法商業行為，任何行為也必須自我管理，保障合法、個資及人權。

卓榮泰說，至於本案已經在偵查當中，希望盡速釐清真相、告訴社會大眾。

另外，外界質疑民進黨在2020大選前，邀黨內幕僚於中華電信總公司會議室密會，並提供監控的電信熱點數據等。卓榮泰回應，2020年他還在民進黨中央，並沒有這樣狀況，也沒這樣的發展過，這應該是誤傳。

此外，交通部長李孟諺受訪時表示，就他了解，中華電信都沒有提供，王義川也沒有跟中華電信接觸，他認為可能有一些誤會。