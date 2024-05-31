王義川案 藍擬行使調查權 中華電聲明與王無接觸

民進黨政策會執行長王義川「電信偵查」疑雲引發爭議，立法院交通委員會多位國民黨立委為釐清真相，擬於剛修正的「立法院職權行使法」正式生效後，行使國會調查權，於交委會提案成立調查小組；王義川這次的爭議，很可能成為立院擁有調查權後，國民黨立委查的第一個案子。

電信三雄昨日緊急切割，紛紛發聲明表達「未與王義川合作，亦無提供任何資料」。其中被懷疑聲浪最高的，就是官股色彩濃厚的中華電信；中華電信表示，「與王義川先生間無任何接觸，亦未有任何業務洽談。」強調客戶資料的搜集、處理及利用，均受主管機關國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）的監督管理，並嚴格遵循個人資料保護法、電信管理法等法令規範。

ＮＣＣ下周赴立院報告

而在國會改革等法律生效前，立院交通委員會國民黨籍召委陳雪生已於下周一排定專案報告，將邀ＮＣＣ等單位，針對王義川事件到立院報告並備質詢。

國民黨立委廖先翔說，個別立委有提及使用調查權來釐清爭議，他也主張在國會改革法案正式生效之後，於交通委員會提案。藍委林沛祥也支持對王義川行使調查權，他表示對王義川來講可能習以為常，但對民主法制、憲政體制卻是莫大傷害，要不是王「嘴壞」，民眾可能不知道這些資訊已被國家利用，應該徹查到底。

民進黨日前表示，王義川參考坊間常見的各種數據分析與調查研究所做出的媒體評論，絕無涉及個資問題。專精ＡＩ／區塊鏈且擁有資訊專業背景的藍委葛如鈞說，手機電話開機連上電信就有IMSI、連上WiFi就有MAC位址，但這些資料應該只有個人和電信公司知道，資訊蹤跡也屬於個資法的一部分，電信商或企業應該不能在未告知用戶並取得同意前洩漏、流通或販售。

藍委：王應說明如何比對

葛如鈞說，內政部統計處「電信信令人口統計之建置、分析與應用」報告中，三大電信業者交付的人口統計資料，僅為按空間統計單元及時段別分的統計資料，這些資料是絕對無法還原成「可比對不同活動人流重複性」的資料，王義川應該說明，資料何來、如何比對。

葛如鈞提到，若有人依據公益目的請求青島東路集會、太陽花等公民意見自由表達行動的電信資料，應提出申請紀錄與理由，並出具同意書，否則就是違反個資法。如果有人向電信公司申請取得多於「統計資料」的「不可單一識別，但可以交叉比對」的「假名化」個資，也應提出理由和紀錄。

歐盟為例 學者：已算個資

雲林科大科技法律所教授楊智傑表示，若以歐盟「個資保護規章」，提供給王義川的內容，已經算是個資。

對於藍委群起質疑王義川，民進黨團總召柯建銘說，既然有人檢舉，列為他字案偵辦，就去面對司法，應該怎麼樣就怎麼樣，不必多言。