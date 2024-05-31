聽新聞
test
0:00 / 0:00
分析遊客遭綠鎖定 新北、台中：未涉個人識別
民進黨政策會執行長王義川「手機監控」事件延燒，民進黨將矛頭對準新北市與台中市政府，直指新北耶誕城活動及台中市也曾以包括男女占比，以及年齡層等資訊分析群眾。王義川前天深夜還在社群媒體貼出三張圖，內有台中市政府觀光旅遊局分析的遊客行為，包括男女占比，以及年齡層等資訊，王更說，「歡迎大家來台中玩」。
新北市長侯友宜及台中市觀旅局昨天皆表示，這些數據是為分析人潮，沒有個資問題、未涉個人識別，「完全和個資無關」。
根據該網站說明，台中市政府觀光旅遊局針對台中市主要遊憩據點，建構此網站，藉由去識別化的電信數據人流統計、科學推估，提供遊憩據點遊客統計資訊，方便使用者即時掌握總體遊客行為特性。圖中顯示，內有台中市政府觀光旅遊局分析的遊客行為，包括男女占比、年齡層占比、重遊率、留宿點、停留時間等資訊，並依據功能屬性，分眾提供產、官、學界等領域之業務所需使用。
民進黨立委林楚茵表示，台中市政府引用大數據分析，明確比對性別年齡，現在卻說民進黨監控，難道藍能綠不能，希望藍白能一視同仁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言