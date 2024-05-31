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分析遊客遭綠鎖定 新北、台中：未涉個人識別

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明劉柏均侯俐安／台北報導
王義川29日貼文指中市「遊客行為資訊網」有統計遊客性別、年齡及停留時間等個資。圖／取自王義川社群平台
王義川29日貼文指中市「遊客行為資訊網」有統計遊客性別、年齡及停留時間等個資。圖／取自王義川社群平台

民進黨政策會執行長王義川「手機監控」事件延燒，民進黨將矛頭對準新北市與台中市政府，直指新北耶誕城活動及台中市也曾以包括男女占比，以及年齡層等資訊分析群眾。王義川前天深夜還在社群媒體貼出三張圖，內有台中市政府觀光旅遊局分析的遊客行為，包括男女占比，以及年齡層等資訊，王更說，「歡迎大家來台中玩」。

新北市長侯友宜及台中市觀旅局昨天皆表示，這些數據是為分析人潮，沒有個資問題、未涉個人識別，「完全和個資無關」。

根據該網站說明，台中市政府觀光旅遊局針對台中市主要遊憩據點，建構此網站，藉由去識別化的電信數據人流統計、科學推估，提供遊憩據點遊客統計資訊，方便使用者即時掌握總體遊客行為特性。圖中顯示，內有台中市政府觀光旅遊局分析的遊客行為，包括男女占比、年齡層占比、重遊率、留宿點、停留時間等資訊，並依據功能屬性，分眾提供產、官、學界等領域之業務所需使用。

民進黨立委林楚茵表示，台中市政府引用大數據分析，明確比對性別年齡，現在卻說民進黨監控，難道藍能綠不能，希望藍白能一視同仁。

侯友宜 個資 台中市 林楚茵 王義川

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