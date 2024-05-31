專家批評：非關學術或公共利益 蒐集個資不妥

民進黨政策會執行長王義川言論引發「國家機器監控人民」的爭議，台灣人權促進會表示，位置足跡就是隱私，王義川所指涉的位置資料分析，已涉及個資目的外利用，台權會建請電信主管機關、數位廣告與行銷業者之主管機關、政黨，應釐清及說明包含手機信令分析、基地台位置分析、Beacon室內定位等資料蒐用現況、法律依據等，並檢視其已否落實消費者的知情同意與退出權利。

學者也指出，以代號替換當事人姓名的「假名化」，不等於「去識別化」，儘管大數據「資料加值」正流行，但研究者的身分與目的，是否基於學術研究與公共利益等，仍然決定可以運用個資的程度。

雲林科大科技法律所教授楊智傑說，以兩年前健保資料庫釋憲案而言，大法官認為資料庫內容的二次運用合憲，但必須有運用限制。蒐集個資的理由與蒐集者身分，也決定相關限制的嚴格程度，若非學術研究與基於公共利益，例如電信公司這樣的個資持有者，提供資訊或分析結果給別人，都是不妥。另外，歐盟個資保護規章中認為，個人政治傾向屬於不得蒐集利用的敏感個資，但目前國內並無這樣的法規。

政大法律系副教授廖元豪說，本案關鍵應該是：王義川在節目所揭露的，是否依法應保護個資？答案若是肯定，當然問題嚴重；如果不是，也還是應當說明，這些資料是誰提供。

目前台北地檢署已分案偵辦，法界人士說，如果要取得大型造勢集會活動的人流紀錄，基本上必須向電信公司付費調閱，以這幾次集會人數來說，費用加總相當可觀。王義川個人要在極短時間內，掌握到上萬筆數據，並不容易。

法界人士分析，將來調查時，王義川可能會說「是他亂講的」等，若確認王所言不實，他可能因散布假訊息，而涉社會秩序維護法，但頂多面臨裁罰。

法界人士指出，反之，假設經過調查後，認定王義川確實掌握大型集會者的通訊及個人資訊，則可能涉犯通訊保障及監察法及個人資料保護法。