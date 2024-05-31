藍委質疑：疫情足跡未銷毀 淪選舉利器

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上稱可用手機訊號，分析「青鳥行動」群眾年齡，引發軒然大波。國民黨立委徐巧芯昨質疑，疫情期間政府大規模建立足跡資料，現在資料是否有銷毀？而有傳言中華電信大數據處總監李誠偉曾提供電信熱點做選舉利器，與王義川的說法不謀而合，中華電信也應交代真相。

徐巧芯質疑，二○二一年疫情期間，時任中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥曾主持一場會議，為了要掌握當初鑽石公主號下船旅客去過的地點，大規模建立足跡資料，這套資料當時是依照「傳染病防治法」要ＮＣＣ要求電信公司配合建置，而現在疫情過去了是否應該銷毀？還是有無秘密繼續搜集人民個資？這些問題應該要釐清。

媒體人張禹宣昨在臉書指出，三年前曾有媒體報導指出，二○二一年疫情期間，一場由陳宗彥所主持的會議中，在李誠偉協助、未告知且侵害人權的方法下，一次匡列了萬華六十萬人的行蹤，精準將從業人員、顧客等族群分類。李誠偉在個人自介影片中提到如何應用中華電信的手機訊號三角定位，將數十萬人的行蹤提供給政府作為防疫資訊使用。

張禹宣表示，根據媒體三年前的報導，李誠偉在二○二○大選前也邀請多名黨內幕僚於中華電信總公司會議室密會，並提供監控的電信熱點數據做為選舉利器，三年前的報導與現在的王義川的說法不謀而合，「中華電信早有人招了，檢調現在知道該查誰了嗎？」

徐巧芯表示，現在傳言李誠偉曾提供電信熱點做選舉利器，究竟陳宗彥、李誠偉等人角色為何？希望檢調後續進一步釐清。

衛福部疾管署指出，電子圍籬相關作業早在二○二二年已經停止作業，相關資料也已經刪除。截稿前，中華電信則未有進一步回應。