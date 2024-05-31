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新聞眼／王義川疑雲 強化國會調查權正當性

聯合報／ 本報記者屈彥辰唐筱恬
民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案日前三讀，民進黨政策會執行長王義川在政論節目上說溜嘴，稱可用「基地台訊號」比對參加青島東路活動群眾，與五一九民眾黨遊行以及一月十三日參加民進黨凱道選前之夜是否重疊，王義川此番話不僅讓賴清德總統甫上任就陷風暴，更賦予國會改革大刀啟用的正當性。

憲法本賦予國會得以行使調查權，但一直缺乏相關配套武器，許多爭議政策如疫苗、快篩及雞蛋進口仍被鎖在黑箱裡。國會改革修正案正是要解決這些弊端，調查權篇章的三讀條文，明定立法院可要求政府機關、法人、團體或社會有關係人員提供文件，如果隱匿不提供，公務員將送至監察院懲戒，民間團體或人士則會被處行政罰鍰。

也就是說，王義川稱「基地台訊號」可比對青島東路群眾個資，未來總統公布法令後，立法院就可針對社會關係人員如電信公司、王義川等人調閱資料，釐清真相。

王義川以一介「黨工」身分，居然碰觸得到電信公司應替民眾保密的個資，已讓人心惶惶；而王義川的言行，也給國會改革一個「師出有名」的例子，國會有武器，才真能戳破執政黑箱。

而面對外界質疑，民進黨與王義川也把矛頭對準新北市與台中市政府，直指新北耶誕城活動及台中市也曾以包括男女占比，以及年齡層等資訊分析群眾。這也是典型的烏賊戰術，電信業者早就表示，在去識別化清洗後，還是可以知道使用者的年齡與性別，王義川所揭露的是掌握了手機使用者的「足跡交叉比對」，知道幾場大型活動是不同的族群，這才是關鍵。

賴清德二○一九年與蔡英文黨內總統初選時，曾有媒體報導賴使用台南市政府台北辦公室，秘密行程被曝光，當時賴表示，這樣的手段沒必要「因為我們不可以用國家機器，在這場初選裡面進行干預」。賴當時反對「國家機器」介入初選，他也是最大受害者與見證者。如今王義川疑以「國家機器」監測群眾，賴若不正視王的爭議行為，並終止不當手段，風暴將愈演愈烈。

國家機器 國會改革 王義川 監察院 蔡英文 賴清德 電信業

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