王義川指中市「遊客行為資訊網」有個資 市府：均去識別化

民進黨政策會執行長王義川發文指出，台中市觀光旅遊局「遊客行為資訊網」連結內有統計遊客性別、年齡及停留時間等個資。台中市政府表示，均是去識別化資訊，無個資疑慮。

王義川在社群平台Threads上發文附上3張圖，為台中市政府分析遊客行為，包含男女、年齡層、重遊率、留宿點、停留時間等資訊，網站指出可即時查詢包含月遊客數、本外縣市遊客數、客層居住地來源、性別、年齡、國籍、平均停留時間等。

對此，台中市觀旅局透過文字稿表示，「大玩台中」官網呈現數據均為政府開放資料，僅有區域內一定時段的人口統計資料，均是「去識別化」資訊，完全不含個資數據，絕無個資疑慮。

觀旅局指出，針對觀光統計數據分析，國內外電信業者均經過去識別化，不涉及任何個資，目前均已普遍運用，是相當安全及純熟的觀光統計分析方式。