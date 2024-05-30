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行動基地車停駐立院 中華電：絕無蒐集使用者數據

中央社／ 台北30日電
針對立委質疑，立法院區內有電信公司訊號強波車，疑蒐集立法院周邊使用者數據，中華電指出，行動基地台車停駐，是回應民眾對通訊品質的要求與服務，絕無藉此蒐集使用者數據的情事。圖／本報系資料照片
針對立委質疑，立法院區內有電信公司訊號強波車，疑蒐集立法院周邊使用者數據，中華電指出，行動基地台車停駐，是回應民眾對通訊品質的要求與服務，絕無藉此蒐集使用者數據的情事。圖／本報系資料照片

針對立委質疑，立法院區內有電信公司訊號強波車，疑蒐集立法院周邊使用者數據，中華電指出，行動基地台車停駐，是回應民眾對通訊品質的要求與服務，絕無藉此蒐集使用者數據的情事。

針對立法委員指出，5月24日立法院表決晚上，立法院區內有電信公司訊號強波車，質疑是否利用強波車蒐集立法院周邊使用者數據。

中華電信今天發布聲明，提出3點說明。第1，中華電停在立法院院區內共有2部行動基地台車，一部從5月23日停在中山南路與青島東路口立法院院區內，是立法委員考量體恤民眾，因到場民眾眾多，希望有良好的通訊品質，致電中華電需做好通訊需求，中華電請託立法院長辦公室協調立法院總務處，獲應允後，始將行動基地台車停駐立法院院區內，以強化在中山南路、青島東路聚集的民眾對通訊品質的需求。

第2，中華電表示，5月27日晚上，另一部中華電所屬的行動基地車停在立法院院區內議場後方，也是基於對議場內立法委員及附近民眾對通訊品質要求的服務，在與立法院總務處等相關單位協調，獲得應允後始停駐。

第3，在民眾聚集的活動中，通訊量需求龐大，為維持通訊品質需求及對民眾服務的考量，皆會通案派出行動基地台車，例如跨年晚會、元宵燈會、大型演唱會、媽祖繞境等，以加強通訊品質，滿足民眾對通訊需求，絕無藉此蒐集使用者數據情事。

中華電信 立法院 跨年晚會

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