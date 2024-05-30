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王義川陷手機監控疑雲 中華電信、台灣大哥大、遠傳說法一次看

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，以手機訊號定位分析群眾年齡等。由於涉及民眾個資，引發市場高度關注。電信業者中華電信、台灣大及遠傳今日均表示，並未提供任何資料。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，以手機訊號定位分析群眾年齡等。由於涉及民眾個資，引發市場高度關注。電信業者中華電信、台灣大及遠傳今日均表示，並未提供任何資料。圖／聯合報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，以手機訊號定位分析群眾年齡等。由於涉及民眾個資，引發市場高度關注，更猜測資料哪來的。電信業者中華電信、台灣大及遠傳今日均表示，並未提供任何資料。

主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）也為此要邀集電信高層喝咖啡，了解狀況。

中華電信特別發出聲明，就近日手機訊號定位及電信大數據分析應用服務事件說明。

中華電信表示，本公司與王義川先生間無任何接觸，亦未有任何業務洽談。

中華電信表示，本公司就客戶資料蒐集、處理及利用，均受主管機關通訊傳播委員會的監督管理，並嚴格遵循個人資料保護法、電信管理法等相關法令規範，且已通過國際標準ISO 27001（資訊安全管理系統）、ISO 27701及BSI 10012 （個人隱私資訊管理系統）之認證，有效而確實的保護客戶隱私及個人資料。

此外，中華電信說明，所提供「大數據人潮分析服務方案」係在大數據進行分析前，即予以去識別化處理，經處理後之資料僅為單純之人潮數量及輪廓分布統計數據，無法直接或間接識別任何特定之自然人個人。

中華電信舉例表示，有關國際間廣泛應用之電信信令大數據應用服務，包括人潮分析及車潮分析等，多運用於觀光旅遊單位、品牌通路展店、政府觀光商圈、燈會等大型活動，透過大數據人潮或車潮之輪廓分析，提供便民服務，並不涉及任何個資。蒐集客戶個人資料內容與使用目的、利用方式等，均載明於「中華電信個資蒐集告知聲明」且公告於網站，供客戶隨時參閱。

台灣大總經理林之晨今日出席記者會時指出，並未提供任何資料，因為台灣大哥大除僅遵個資法等相關法規規定外，更有嚴謹企業內規，對於資料治理部分，從來不跟任何第三方合作，或者任何提供第三方使用。

林之晨指出，用戶到台灣大哥大申辦門號，提供雙證件驗證身份，但不代表授權雙證件或者個人資料可以提供電信業者進一步銷售。

林之晨表示，除非應公部門要求，才會提供部分信令資料，例如內政部網站要求提供人流資料，作為某時間某區域人流統計，放在內政部官網，做為交通容易壅塞的提醒，或者把特別需要義警的地方，標注出來。

遠傳表示，未與王義川先生或其合作的第三方就新聞所述活動有業務往來，亦無提供任何資料。

遠傳表示，一向恪遵《個人資料保護法》、《電信管理法》等法令規範，確保用戶隱私及個人資料安全。

遠傳指出，「低碳城市 大數據治理」解決方案，係為協助地方機關提升交通、觀光、零售等領域的發展，在大數據分析前即進行去識別化，資料均無法直接或間接識別任何人，所提供人流、輪廓分布等非個資數據供地方機關更有效的投入發展規劃，符合個資法及相關法令之規定。

中華電信 台灣大哥大 大數據 遠傳

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