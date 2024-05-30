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王義川稱手機訊號定位遭告發 柯建銘：就去面對司法

中央社／ 記者王揚宇台北30日電

民進黨政策會執行長王義川在政論節目上稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡，遭藍白陣營告發。民進黨團總召柯建銘今天受訪指出，既然有人檢舉，列為他字案偵辦，就去面對司法，應該怎麼樣就怎麼樣，不必多言。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，就讓司法偵辦，但如果要一再套上政治上的控訴與抹黑，在野黨立委要在立法院各委員會連番追殺，這樣會過度耗費社會資源。

國民黨立法院黨團28日召開記者會時，國民黨立委陳玉珍指出，王義川在政論節目上說可以用手機訊號定位分析立院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複。她要求若民進黨政府真的用電信偵查，檢調必須介入調查。

台灣民眾黨立委黃國昌、國民黨立委吳宗憲29日在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時公開告發。台北地檢署當天下午分他字案偵辦。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會，有媒體提問，現在藍白陣營猛轟王義川，但有臉書粉專質疑藍白推動的國會擴權法案才是真正侵害人權等議題。

吳思瑤說，昨天一夕之間，王義川成為立法院各委員會的質詢焦點，而王義川的說法，應當是引用現在市面上，商業界使用的手機人流特性分析，她認為相關公部門，包括各地的縣市政府舉辦活動時，有利用過這套大數據分析，這是一個現存的商業使用模式。

吳思瑤指出，在野黨立委要在立法院各委員會連番追殺王義川，將過度耗費社會資源，她希望不要為了攻擊個人而浪費這些版面。此外，藍白推動的國會擴權法案，把調查權、聽證權無限上綱，才是真正的戕害人權。

柯建銘說，既然有人去檢舉，列為他字案偵辦，就去面對司法，「應該怎麼樣就怎麼樣，不必多言。」

民進黨 王義川 立法院

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