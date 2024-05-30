王義川手機分析青鳥 北檢偵辦、NCC展開行政調查

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目提到，透過基地台比對手機訊號，可分析參加青鳥行動民眾的個資，並觀察與太陽花群眾是否重複。這番談話內容引發爭議，台北地檢署昨天分他字案偵辦，釐清是否涉有不法情事；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）也寄發通知給三家電信公司，要對此事展開行政調查。

王義川於廿七日晚間在政論節目指出，可以用基地台訊號比對青鳥行動、五一九民眾黨集會參與者、二○二四選前之夜參與者的年齡、身分、政黨傾向，並透過手機基地台訊號分析公民運動群眾。國民黨立委陳玉珍指出，當天她也在同場政論節目，王義川在節目上說是「去對基地台訊號」就可以比對得到。

ＮＣＣ主任秘書黃文哲表示，如果可以識別年齡，就涉及個資問題。過去電信公司確實會透過定位的方式，來確定特定區域人流量的狀況，但前提是要將民眾個資去識別化。

黃文哲表示，「依個資法規定，可以識別你個人的資訊，才會適用個資法，換句話說，不足以識別個人的話，這部分沒有辦法適用個資法」。如果電信公司只是單純地從通話訊務量來統計哪個地區、分布多少人，這種資訊沒有辦法識別個人，不在個資法適用範圍。

黃文哲說，可識別年齡就會涉及到個資，「但是當事人這樣宣稱，他的資訊也不一定是從電信公司來。」目前只看到新聞上說是電信公司提供的基地台定位訊號，不知道指涉的是哪家電信公司，ＮＣＣ昨天下午寄發通知給三家電信公司，會做必要的行政調查，也會看是否符合個資法規定。

台北地檢署昨天分他字案偵辦，釐清是否涉有不法情事，案由為通訊保障及監察法等，目前被告尚不明確。

國民黨立院黨團質疑，「為何一個執政黨政策會執行長居然能掌握屬於祕密的個資？難道民進黨執政八年都在動用國家機器在監控人民行動？」難道ＮＣＣ、數發部聽命民進黨，祕密非法收集人民個資與日常足跡？賴清德應向國人說明，是誰讓王義川取得人民個資？

國民黨立法院黨團表示，原來我國正默默上演「楚門的世界」，以違法方式掌握人民個資，要求王義川、民進黨主席賴清德、行政院長卓榮泰出面說明。