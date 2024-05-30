新北、南市：使用大數據不涉個資

立法院「青鳥行動」手機訊號監控爭議持續延燒，民進黨政策會執行長王義川更稱，過去新北耶誕城、台灣燈會，政府也都是透過手機信令資料進行人流大數據調查。對此，新北市及主辦今年台灣燈會的台南市政府都指出，電信公司提供電信大數據調查，可掌握活動人次、人潮熱點分布等資訊，但已先去識別化，並不涉及任何個資。

新北市交通局表示，新北市大型活動期間，會要求主辦單位向電信公司購買手機信令訊號，藉以統計推估人潮，但資料已經去個資化，無法進行不同時間、不同活動個資差異或重複的分析，僅能提供推估會場人數、滯留時間、來回方向等去個資化資訊。

台南市府發言人田玲瑚說，台灣燈會計算觀光人次，透過中華電信的人潮統計平台，即可及時掌握燈會會場範圍的人次、參觀熱點、人潮動線等訊息，主辦單位也能依照這些人流等實際情況，最及時規畫交通疏導。

田玲瑚強調，市場調查依不同調查目的方法不同，台灣燈會主要計算活動人次，不涉及其他識別或個資。