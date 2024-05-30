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蔣萬安：手機監控違法侵隱私 中央應正視

聯合報／ 記者林麗玉葉德正張睿廷／連線報導
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影

民進黨政策會執行長王義川的手機監控說，引發在野的強烈質疑。台北市長蔣萬安昨表示，如有掌握民眾社會行為、政治傾向，甚至比對有參加哪些活動，在民主國家來說，已違反人權及相關隱私個資，有違法疑慮，中央應該正視。

國民黨團首席副書記長林思銘質疑，王義川到底是在胡扯？還是有國安、檢調單位暗地提供數據？根據「通訊保障及監察法」第廿八條明定「非公務員因職務或業務知悉或持有依本法或其他法律之規定監察通訊所得應秘密之資料，而無故洩漏或交付之者，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣二萬元以下罰金。」王義川明顯違法，國民黨團有責告發王義川。

「王義川終於誠實告訴國人，民進黨長久以來的秘密。」國民黨立委李彥秀說，原來民進黨執政八年，都利用國家機器秘密進行「綠色恐怖」。

國民黨立委黃健豪指出，王義川口中從電信公司取得的數據資料，是如何取得？應該說明清楚。國民黨立委葉元之說，如果這件事是真的，是否代表民進黨習慣成自然？立委謝龍介曾爆料國家單位監控韓粉手機，中天電視報導相關新聞，還被ＮＣＣ開罰，現在是要還謝龍介跟電視台公道？

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