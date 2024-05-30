國安局：沒參與 警政署：不會做

民進黨政策會執行長王義川的手機監控說，引發公權力監控人民的軒然大波，相關部會也紛紛撇清。國安局長蔡明彥對此表示，政府機關向電信業者調用戶資料，有非常嚴謹程序，這次的個案，國安局沒有參與，若是商業分析活動，國安局沒有特別評論。如果業者有違法情況，絕對可以裁罰。

內政部長劉世芳昨天也說，不知資源從何而來；警政署長張榮興備詢時多次強調，警察執行維持群眾秩序時，絕對不會用手機定位群眾，「我們絕對不會去做這種事」。至於什麼單位可取得這樣的資料，他表示不清楚。

國民黨立委徐巧芯昨天質詢，王義川與民進黨宣稱，新北耶誕城等活動也用手機計算，但這只能分析人流數量，不能比對年齡與當事人過去參加活動的差異。

蔡明彥回答，不同電信公司會提供用戶不同的方案，國安局會進行了解，不過所有行為都必須遵守通訊監察保護法。徐巧芯追問，電信業者應該不會提供年齡、支持背景、過往參加活動這類個資，而且今天如果業者把資訊賣給中共怎麼辦？蔡明彥說，通信業者當然要遵照法令，國安局當然會關注，提醒各單位重視資訊安全。

徐巧芯又問，王義川宣稱可以透過手機掌握年齡、參加的活動，甚至時間跨度超過一百多天，這到底是吹牛，還是真有可能？如果是吹牛，是否違反社維法；如果真的能掌握，是否違反個資法？蔡明彥說會注意，他補充，業者如有違法，可以裁罰。