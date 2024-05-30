電信業界：王義川所獲資料 並非常態

民進黨政策會執行長王義川聲稱可從基地台比對手機訊號，分析參加青鳥行動民眾的個資；對此，電信三雄異口同聲表示，「重視用戶個人資料保護，所有提供的服務，皆符合個資法相關規定。」資管系學者認為，若民進黨能透過電信資訊辨識參與活動的民眾足跡資訊，獲得的資料可能包括身分證字號、電話號碼等，那就有侵犯個資疑慮。

至於王義川持有的資料來自哪裡？是否真來自電信產業？知情人士說，「電信產業雖然有人流分析服務，但通常都是針對大型特殊活動，或是特定觀光區。青鳥遊行並不是常態性活動，電信業者理論上並不會有這麼詳細、這麼快的統計資料出爐」。

產業人士指出，電信業者確實會賣一種服務叫做「人流分析」，一般來說，會買這種人流分析服務的單位，如果不是市政府觀光局，就是觀光區業者、活動公司。

他以台灣燈會為例，通常舉辦燈會的縣市，會希望知道有多少民眾入場，甚至會想了解這些民眾是怎麼來的，是透過大眾交通工具、還是自行開車。

不過，電信業者做人流分析前，會做資料清洗、去識別化，只會知道這支手機號碼途經哪些地方，也只知道這支手機號碼使用者的年齡段、性別，但不會知道號碼屬誰，更不會詳細記錄個資。

而市政府、活動公司向電信業者購買的人流分析內容，通常會附在活動結案報告之中，產業人士說，「一般來說，要做這種人流分析，市政府單位、活動公司都要事先跟電信業者洽談好方案，而且，電信公司分析資料也不會這麼快出來，這個遊行才剛結束，就能拿到詳盡資料，其實並不符合一般作業情況。」產業人士認為，王義川能夠獲得這些資料，並非常態。

中原大學資管系教授劉士豪說，民眾在辦理電信業務時，通常合約上會有部分授權個資供電信業者業務使用，電信業者不可以將民眾個資變成可以販售的資訊。