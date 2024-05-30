還原政論節目說辭 王義川：比對手機訊號 3活動不是同批人

民進黨政策會執行長王義川「手機監控」風波持續延燒。還原王義川的說法，他廿七日在政論節目上表示，現在可以用基地台訊號定位，比對青鳥活動、五一九民眾黨舉辦民眾作主集會、再比對二○二四總統大選造勢民進黨支持者手機訊號，意外發現這幾天的立院外集會，多了許多民進黨年輕生力軍，他們跟挺柯的「小草」，訊號不一樣，是不同一批人。

王義川當時說，「有些是小草，有些是太陽花的，占了整個活動的六成。我們用手機去看他們的年齡，差不多六成。廿歲以下的，大概占了一成二，所以大概有七成二是七十歲以下的。」「第二個，這些人跟原來的小草，我們有去比對過，他跟原來這個五一七（口誤，其實是五一九）在民進黨樓下的那些小草的訊號比起來，也不同人，就是說小草也沒跑，但是這一批人跟上次我們選舉，一月十三日選前之夜的人比對，也沒關係。（主持人：現在時代進步到可以這樣比？）因為你去對他的什麼基地台訊號都對得到。」

對於要不要公布資料來源？被指涉違反通訊保障及監察法有無回應？王義川昨天神隱，並未再有進一步說法，僅由民進黨發言人吳崢代為表達民進黨立場。

吳崢表示，王義川參考坊間常見之各種數據分析與調查研究所做出之媒體評論，絕無涉及個資問題。王義川基於綜合現場、網路資訊、問卷調查等資料，事後進行的媒體分析評論，判斷五月廿四日的群眾與五月十九日、民進黨選前之夜的群眾是不同類型的一批人，無涉個資。

吳崢指出，以相關資料與報導來看，民進黨選前之夜輪廓：年齡層偏大、男性居多。民眾黨五一九輪廓：年齡層偏年輕，男性居多。立法院五二四輪廓：各年齡層分布均勻，女性略多於男性。參與者的輪廓明顯顯示出五二四的群眾與五一九、民進黨選前之夜的群眾是完全不同類型的人，這並不需要個資就能判斷，更遑論監控人民。

吳崢指出，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查，更絕無可能有國家機器介入情事，請在野切莫再做不實揣測。