新聞眼／王義川講大話或實話 政府應說清楚

民進黨政策會執行長王義川「手機監控」風波持續延燒，究竟王義川是講了「大話」還是「實話」？王向來伶牙俐齒，這回卻一反常態神隱了。事關人民個資安全及國家機器是否監控你我，王義川不僅不該躲起來，政府更必須交代清楚，這些資料從何而來？人民要知道真相。

王義川堪稱綠營「大鬥雞」，只要在野黨對民進黨有任何批評指教，他總會站上第一線回應。但這次「手機監控」真相未釐清，王義川卻選擇「消失」，與他過去形象反轉落差太大，更啟人疑竇。

民進黨替王義川代答解釋，類似做法很常見，新北耶誕城也在用。但無論是新北市、台北市政府，甚至連民進黨執政的台南市政府都指出，相關分析資料的使用經驗，和王義川所敘述的，完全不一樣。

王義川前天公開回應，並未說明最關鍵的「資料到底從何而來」，民進黨替他辯駁這僅是商業大數據分析的一種型態，仍無法說服社會大眾。王義川既然在政論節目上誇誇其談似有所本，理應交代究竟是誰在政治集會場合，從事這些涉及個資疑慮的數據分析活動？和民進黨的關係又為何？

否則，以台南市政府說法為例，根據主辦台灣燈會經驗，計算人潮資訊，都是透過中華電信提供統計數據，但已先「去識別化」，僅各時段的人次、人潮熱點在哪，不可能可以交叉比對足跡。

對照王義川聲稱資料可以比對幾場大型集會的群眾組成，民進黨所謂「商業大數據分析」的解釋不攻自破。何況，這些是主辦單位才會拿到的資料，青鳥活動及五一九民眾黨舉辦民眾作主集會，請問民進黨是這兩場活動的「主辦單位」嗎？

社會對王義川和民進黨的說法不埋單，反映民眾對政府在保障個資安全的不信任，有人更說，這證實了國會確實需要調查權，第一樁就是王義川的手機監控案。若要重拾民眾信心、證明國家機器未監控人民，政府必須主動調查，讓這起「手機監控」疑雲真相水落石出。

若此事最後證實國家機器真的監控人民，那就是遠比美國水門案監聽政敵更嚴重的人民版水門案。