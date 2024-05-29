藍指王義川掌握民眾個資、行蹤 綠否認批：不實揣測

中央社／ 台北29日電

民進黨政策會執行長王義川稱，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭的群眾年齡。國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，王義川的行為已經明顯違法，現在連民進黨政策會執行長都可以公然表示掌握人民個資與行蹤，要求王義川講清楚如何取得人民個資。

民進黨發言人吳崢回應表示，王義川參考坊間常見的各種數據分析與調查研究所做出的媒體評論，絕無涉及個資問題；民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查，更絕無可能有國家機器介入情事，請在野切莫再做不實揣測。

吳崢說，王義川基於綜合現場、網路資訊、問卷調查等資料，事後進行的媒體分析評論，判斷5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是不同類型的一批人，無涉個資。

他說，以相關資料與報導來看，民進黨選前之夜輪廓「年齡層偏大、男性居多」；民眾黨519輪廓「年齡層偏年輕，男性居多」；立法院524輪廓「各年齡層分佈均勻，女性略多於男性」。參與者的輪廓明顯顯示出524的群眾與519、民進黨選前之夜的群眾是完全不同類型的人，這並不需要個資就能判斷，更遑論監控人民。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、國民黨立委李彥秀、陳玉珍及黃健豪等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，指王義川還在狡辯，相關行為根本違反通訊監察保障法規定，並質疑王義川是透過何種管道，取得人民個資。

陳玉珍指出，根據內政部2021年的公開報告「電信信令人口統計之建置分析與應用」，其中相關資料也不含個資數據。

林思銘指出，民間電信公司提供的手機信令資料分析，只是人流分析，根據內政部2021年的公開報告「電信信令人口統計之建置分析與應用」是不含性別年齡地址等個資，所以王義川根本是在胡說八道，王義川能夠這樣程度的掌握個資，質疑檢調、國安單位或電信公司跟王義川有互相勾結，否則王義川怎麼拿得到人民的個資。

林思銘表示，根據通訊監察保障法規定，非公務員因職務或業務知悉或持有依本法或其他法律之規定監察通訊所得應秘密之資料，而無故洩漏或交付之者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣2萬元以下罰金。

林思銘指出，王義川的行為已明顯違法，民進黨政府真是無所不用其極。現在連民進黨的政策會執行長，都可以公然在政論節目上表示掌握人民個資與行蹤，請王義川、民進黨講清楚說明白，到底王義川是如何取得人民個資。

針對媒體詢問，在野黨立委揚言要把民進黨政策會執行長王義川找來立法院問，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，未免也太急了吧，吃緊弄破碗，馬腳馬上露出來，立法院職權行使法修正案還要釋憲，藍白的所作所為都要做政治操作，要一權獨大，引申說要成立國會特偵組、廢除監察院，這都不是憲政改革、國會改造的完整論述，不要再演了。

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