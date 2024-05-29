張榮興：絕對沒有用手機訊號定位青鳥行動民眾

中央社／ 台北29日電

警政署長張榮興今（29）日說，警察執行群眾活動勤務時，會維持秩序，但絕對不會用手機訊號定位群眾，「絕對沒有」；內政部長劉世芳也說，後端有沒有人處理、取得這些電信資料，她真的不清楚。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳、警政署長張榮興、國土署長吳欣修等人列席報告業務概況，並備詢。

國民黨立委張智倫質詢時表示，立法院審查國會改革法案時，院外聚集許多民眾並稱為「青鳥行動」，他予以尊重，但民進黨政策會執行長王義川日前卻在節目中指出，可用手機訊號定位，分析在立法院外群眾年齡。

張榮興答詢時說，警察執行群眾活動勤務時，絕對不會用手機訊號定位群眾，「絕對沒有」，警察維持群眾秩序，絕對不會去做這種事：至於誰能取得相關資料，張榮興說，這他不清楚。

劉世芳表示，處理群眾活動時，都是注重警察如何維持現場秩序，至於後端有沒有人處理、取得這些電信資料，她真的不清楚。

另外，張智倫也問，是否支持國會改革。劉世芳說，她支持在合憲範圍下的國會改革。

劉世芳 張榮興 警察

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