隨著美國逐步將海上安全責任轉給區域內外夥伴，總統川普不再視區域海上安全為戰略優先，而能協調海上安全的國際或區域替代機制尚未出現，加上荷莫茲、曼德海峽日漸整合為單一系統，伊朗與葉門叛軍青年運動得以相繼將海峽武器化。沙烏地阿拉伯等國只能自求多福，尋求多邊結盟，中東安全架構正由仰賴美國單一保證走向多層次結盟。

美軍不攻擊葉門叛軍 僅提供情報與數據

川普2025年底發布的國家安全戰略調整中東在美國外交的地位。中東數十年來提供關鍵能源，衝突也可能外溢全球；如今美國已成為能源淨出口國，大國角力更集中在印太科技與經濟領域。

大西洋理事會1月28日刊出拉布丹安全與國防研究所研究員亞歷山大專文，稱中東已不再主導美國戰略計畫，區域重點由軍事化管理轉向政治穩定、戰略嚇阻、投資合作及成本效益較高的衝突管理。

面對青年運動重啟戰火，美國有線電視新聞網（CNN）9月19日說，川普已表明美國不直接軍事打擊青年運動是其紅線，迄今僅提供沙國情報與目標數據。

智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）顧問瑞特尼9月23日撰文，稱美軍攔截飛彈短缺、艦艇待修，川普可能也有意維持2025年與青年運動的停火，不願新闢戰線推翻「戰爭接近尾聲」的說法，都讓美國不願出手。

不過，川普11月22日說，若伊朗未與美國達成協議，傾向新年過後恢復對伊朗軍事打擊，恐加劇伊朗與青年運動將荷莫茲與曼德海峽武器化。

智庫觀察研究基金會11月10日報告稱，相對弱小的國家與非國家行為者將地理瓶頸化為槓桿。智庫中東研究所9月28日說，伊朗利用荷莫茲施壓美國反而加劇對自身經濟損害，讓其與青年運動合作加強曼德海峽槓桿。

不過，青年運動雖屬於伊朗抵抗軸心一員，但智庫「總統與國會研究中心」研究員弗利克認為，青年運動決策獨立，能按其動機控制曼德海峽，依其政治立場選擇性放行或限制船隻，逐步提高由美國支持航運公司的政經成本，避免局勢升高為公開對抗，非全然聽命伊朗。

智庫「阿拉伯波斯灣國家研究所」研究員阿馮內也說，伊朗花相當多時間與精力說服青年運動限制紅海航運，但青年運動若在2月就封鎖曼德海峽，將大幅衝擊能源市場與美國油價，伊朗處境會更好。

3名伊朗消息人士9月17日告訴路透，在沙國向北京求助後，中國曾私下要求伊朗協助約束青年運動，伊朗則回應區域穩定取決於美以結束對伊朗戰爭。伊朗外長阿拉奇10月20日說，沙國與青年運動都未回應伊朗的調停提議。

攜巴基斯坦、土耳其 簽署聯合防衛協定

大西洋理事會10月分析，美國的武器、訓練、技術與情報對沙國仍無可取代，愛國者與薩德更是沙國飛彈防禦核心，卻不等於美國提供有約束力的安全保證。

這讓沙國推動美國為主、多邊為輔的架構。沙國7月底與43國的軍方代表商討組建紅海海上護航聯盟。由沙國主導，至少13國表態支持，但不包含美國與歐盟。

沙國、巴基斯坦及土耳其8月7日也簽署麥加聯合防衛協定，任一國遭武裝攻擊即視同三國遭攻擊。大西洋理事會說，利雅德正放棄向華府爭取類似北約第五條的安全保證。

沙國國防大臣哈立德親王10月26日與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾、土耳其國家情報局局長卡林同赴德黑蘭，與伊朗直接談判以降低緊張，並支持卡達與巴基斯坦調停。