2026年進入倒數，全球海運版圖歷經最劇烈的結構性重組。自荷莫茲海峽因美以伊2月底衝突而近乎關閉以來，沙烏地阿拉伯改由紅海沿岸的延布港出口，循曼德海峽運往亞洲。

然葉門叛軍青年運動7月20日宣布封鎖沙國貨船，沙國油輪避開曼德海峽改往北行，經蘇伊士運河的原油油輪噸位隨之攀升，顯示荷莫茲、曼德海峽及蘇伊士運河愈來愈像單一系統，一處出事其他海域均受波及。

由於伊朗攻擊過境荷莫茲海峽的船隻，沙國改循東西輸油管將原油送往西部紅海沿岸的延布港輸出。據海事媒體「海事執行官」9月20日報導，每日約500萬桶原油改走延布港出口。

蘇伊士運量創高 不代表貿易恢復

但從延布前往亞洲必須通過曼德海峽。自青年運動7月宣布封鎖後，裝載沙國原油的油輪被迫北上，改循埃及蘇伊士運河與蘇伊士地中海輸油管（SUMED）運送，帶動蘇伊士運河航運量攀升。

海事數據與分析機構勞合船舶日報11月12日說，自2023年青年運動造成紅海危機後，蘇伊士運河今年航運量在6至10月連續5個月創危機後新高。10月船舶通過1338艘次，約1.256億載重噸，載重噸較9月增加18%。

紅海南端咽喉曼德海峽10月的載重噸也增加17%，但勞合船舶日報認為，曼德海峽航運的復甦主要靠貨櫃船，而非原油油輪。

地緣政治動盪扭曲油輪貿易，雖讓蘇伊士的原油運量超過危機前水平，卻不代表貿易型態已盡復舊觀。延布港原油裝船量急遽回升，帶動原油貿易北上，加上俄國南運原油至印度，促成行經蘇伊士的油輪運量在10月攀升。

然而，沙國原本利用紅海替代輸油系統規避荷莫茲海峽風險，如今可能因曼德海峽受阻而失去戰略效用。

繞行非洲好望角 運輸成本將大增

諮詢機構「藍水戰略」顧問維德肖芬7月24日分析，沙國東西輸油管每日約能輸送700萬桶原油，但即使原油抵達延布港，仍須經曼德海峽才能進入印度洋。若曼德海峽受青年運動封鎖，沙國就無法順利輸出。

北上路線則因超大型油輪每艘載油量約200萬桶，且滿載時無法通過蘇伊士運河，加上SUMED管線每日最多有效輸送230萬至250萬桶，讓蘇伊士運河難以消化曼德海峽封鎖後改道的每日500萬桶原油。

原本延布至亞洲的航程約耗時三周，改走蘇伊士運河再繞行非洲好望角，延長為6至7周，船舶燃料與營運資金成本隨之增加，也讓全球油輪運力實質縮水，成品油批發價格將比原油更快受到衝擊。

這意味能源安全無法光靠改道，終究得回歸海上咽喉控制權，也凸顯荷莫茲經曼德海峽、紅海連到蘇伊士，形成牽一髮動全身的單一體系。智庫「觀察研究基金會」10月19日報告說，這種連動性與衝突由一處引爆點傳遞至下一個點的傳導路徑，成為2026年中東危機及其體系的決定性特徵。

報告說，該體系延伸到波斯灣以外，具有結構性不穩定的特質。荷莫茲與曼德海峽的運作愈趨向單一戰略系統化，也讓中東與非洲之角海洋、政治、經濟及安全深度交纏。

海上咽喉成關鍵 地方衝突被放大

隨著伊朗控制荷莫茲海峽，世界糧食計畫署助理執行長霍林沃思5月7日說，索馬利亞各地燃油成本上漲逾150%，救援物資延宕30日才抵達，且該國已連續3個雨季歉收，逾200萬人陷入非常嚴重的飢餓。

非洲戰略研究中心9月22日報告也說，青年運動可能控制曼德海峽將推升經濟成本，並從根本上改變非洲與紅海地區的安全格局，油價上漲則讓13個非洲國家損失超過國內生產毛額的1%。

吉布地也湧入難民潮。據聯合國難民署統計，截至9月底，已有3793名葉門難民在吉布地港口城鎮奧博克登記，而該國財政部長達瓦萊9月11日才說，「吉布地再也無力承擔區域重擔」。

半島電視台9月13日則引述前海軍軍官胡迪斯特亞努說法，由於各國海軍轉而投入荷莫茲與曼德海峽，索馬利亞沿岸為主的海盜活動正復燃。觀察研究基金會說，荷莫茲、曼德海峽等海上咽喉的戰略意義正在改變。其價值不只是承載大量貿易，也愈來愈放大地方衝突，將當地的中斷轉化為全球經濟與地緣政治衝擊。