目前貨物從中國大陸抵達歐洲，有多種運輸方式，除了傳統經由俄羅斯的中歐班列，以及透過蘇伊士運河的海運航路，還有近年興起的「中間走廊」，最新進展是自寧波出發的北極航線已成為陸方大力發展的重心。

寧波赴西歐 航程大幅減少

所謂北極航線，廣義來說有三條，分別是「東北航道」、「西北航道」與「中央航道」，目前通行條件最為優越的是貼近俄國沿岸的東北航道。東北航道相較於傳統經由蘇伊士運河的航道，前往西歐港口的航程約能縮短25%，也就是從1萬浬出頭縮短為8千浬左右。

今年8月20日，首度有大陸貨櫃船「新新海1號」停靠位於北極圈內，在俄羅斯西北部、距芬蘭不遠的摩爾曼斯克港（Murmansk）。該港始建於1915年，是北極地區唯一可全年通航並直通世界大洋的綜合性港口，現有24個貨場和15個泊位，年吞吐量達2400萬噸。對北京而言，這意味著通過北極航道連接中國大陸沿海港口與俄北極圈內最大深水港的定期貨物運輸業務正式啟動。

在8月14日，大陸已開通經由北極到歐洲的常態化航線，當時大陸海杰航運旗下「杜拜塔」輪在浙江寧波舟山港穿山港區貨櫃碼頭裝箱，標誌著寧波舟山港中歐北極貨櫃航線（中歐北極快航）正式邁入夏季通航季周班階段，8月中起持續到10月，每周從寧波出發經北極到歐洲，共八個航次，停靠英國菲力斯杜、荷蘭鹿特丹、德國漢堡、波蘭格丁尼亞等北歐及波羅的海核心港口。

俄羅斯政府官方社群帳號10月初發布的消息指，2026年計畫通過跨北極運輸走廊在俄羅斯和中國大陸港口之間開行超過30個航次。去年俄羅斯和大陸港口運輸了540萬噸貨物，共完成23個貨櫃航次。為了發展跨北極運輸走廊，俄羅斯已經制定了更新版的北極戰略以及北極地區綜合發展計畫，包括建設新的物流和能源基礎設施以及採掘和加工產業，投資總額達36兆盧布（約台幣12兆元）。

跨北極廊道 估年運1.5億噸

長遠來看，跨北極運輸走廊的年貨物輸送量將達到1.5億噸。俄羅斯遠東和北極發展部長切昆科夫在聖彼得堡國際經濟論壇期間受訪時也披露，大陸計畫在2030年透過北方海路（東北航道）運輸2,000萬噸貨物。

核動力破冰船隊 俄國獨有

俄羅斯的優勢在於核動力破冰船的建造，也是世界上唯一擁有核動力破冰船隊的國家。大陸交通部長劉偉8月27日與俄羅斯國家原子能集團總經理利哈喬夫舉行視訊會議時，針對北極航道合作表示，雙方已在許多領域取得豐碩成果，希望雙方深化北極航道全方位合作。

大陸總理李強10月20日訪問俄羅斯參加中俄總理定期會晤，雙方聯合公報指出，已商定擴大協作，促進北極航道貨運量和中俄港口間北極航道班次數量穩步增長；推動開展極地船舶建造領域互利合作等。

大陸與俄國北極航線的合作，在能源重要性也不容忽視。俄羅斯有多個大型天然氣田分布在北極航道附近港口。其中，大陸企業深度參與投資的亞瑪爾液化天然氣計畫（Yamal LNG Project），位於俄羅斯亞瑪律半島，設計建設3條年產量各為550萬噸的LNG生產線。2018年7月，亞瑪爾的天然氣首度經由LNG船航行東北航道向大陸供應LNG。根據長期購銷協定，大陸中國石油從2019年起，每年進口亞瑪爾300萬噸LNG。

除了從大陸沿海出發的北極航線，大陸與俄國正計畫聯合開闢更多通道。南華早報指，中俄正研究以額爾齊斯河—鄂畢河水系為核心的河海聯運通道。俄羅斯衛星通訊社也披露，雅庫特季克西港奈巴深水貨運碼頭的建設工作已經啟動，未來奈巴將成為「漠河—奈巴」國際運輸走廊關鍵節點之一，將連接黑龍江省與北極沿岸。